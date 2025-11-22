Bayer Leverkusen höll undan och vann mot Wolfsburg

Bayer Leverkusen vann med 3–1 mot Wolfsburg

Bayer Leverkusens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Edmond Tapsoba avgjorde för Bayer Leverkusen

Bortalaget Bayer Leverkusen tog greppet om matchen mot Wolfsburg i första halvlek och ledde med 3–0 i paus. I andra halvlek kom Wolfsburg närmare, men matchen i Bundesliga slutade 3–1 till Bayer Leverkusen.

Segern var Bayer Leverkusens sjätte på de senaste sju matcherna.

Borussia Dortmund nästa för Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen tog en tidig ledning när Jonas Hofmann nätade redan i nionde minuten.

0–2 kom i 24:e minuten genom Edmond Tapsoba efter förarbete av Aleix Garcia.

I 33:e minuten gjorde laget 0–3 när Malik Tillman slog till.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Denis Vavro och reducerade åt Wolfsburg. Fler mål än så blev det inte för Wolfsburg.

Det här betyder att Wolfsburg nu ligger på 15:e plats i tabellen och Bayer Leverkusen är på andra plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 4 april på BayArena.

I nästa match möter Wolfsburg Eintracht Frankfurt borta på söndag 30 november 17.30. Bayer Leverkusen möter Borussia Dortmund lördag 29 november 18.30 hemma.

Wolfsburg–Bayer Leverkusen 1–3 (0–3)

Bundesliga, Volkswagen Arena

Mål: 0–1 (9) Jonas Hofmann, 0–2 (24) Edmond Tapsoba (Aleix Garcia), 0–3 (33) Malik Tillman, 1–3 (57) Denis Vavro.

Varningar, Wolfsburg: Dzenan Pejcinovic, Mohamed Amoura. Bayer Leverkusen: Robert Andrich.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wolfsburg: 1-0-4

Bayer Leverkusen: 4-0-1

Nästa match:

Wolfsburg: Eintracht Frankfurt, borta, 30 november

Bayer Leverkusen: Borussia Dortmund, hemma, 29 november