Bayern München förlänger segersviten mot Köln

Tredje raka segern för Bayern München

Bayern Münchens 15:e seger

Köln nu tolfte, Bayern München på första plats

Bayern München fortsätter att vinna mot Köln i Bundesliga. På onsdagen segrade Bayern München på nytt – den här gången med 3–1 (1–1) borta på RheinEnergieSTADION. Det var Bayern Münchens femte raka seger mot Köln.

Segern var Bayern Münchens sjätte på de senaste sju matcherna.

Min-Jae Kim bakom Bayern Münchens avgörande

Linton Maina gjorde 1–0 till Köln strax före halvtidsvilan. Bayern München kvitterade till 1–1 på tilläggstid i första halvleken genom Serge Gnabry.

Det dröjde till den 71:a minuten innan Min-Jae Kim gav Bayern München ledningen. Lennart Karl såg till att Bayern München ökade ledningen på passning från Luis Diaz med sex minuter kvar att spela. Därmed hade Bayern München vänt matchen.

I tabellen innebär det här att Köln nu ligger på tolfte plats i tabellen. Bayern München leder serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Bayern München med 4–1.

Nästa motstånd för Bayern München är Red Bull Leipzig. Lagen möts lördag 17 januari 18.30 på Red Bull Arena Leipzig.

Köln–Bayern München 1–3 (1–1)

Bundesliga, RheinEnergieSTADION

Mål: 1–0 (41) Linton Maina, 1–1 (45) Serge Gnabry, 1–2 (71) Min-Jae Kim, 1–3 (84) Lennart Karl (Luis Diaz).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Köln: 0-2-3

Bayern München: 4-1-0

Nästa match:

Bayern München: RB Leipzig, borta, 17 januari 18.30