Beto poängräddare för Everton – på övertid mot Brighton

Brighton och Everton kryssade

Beto kvitterade på övertid

Crystal Palace nästa motståndare för Brighton

Everton såg ut att gå mot förlust i lördagens match mot Brighton i Premier League på The American Express Community Stadium. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Beto till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Everton.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Brighton.

Brighton–Everton – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 73:e minuten innan Pascal Gross gav Brighton ledningen assisterad av Yasin Ayari. Kvitteringen kom på tilläggstid när Beto slog till och gjorde mål för Everton. 1–1-målet blev matchens sista.

Brighton har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Everton har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 6–7 i målskillnad.

I nästa match möter Brighton Crystal Palace hemma på söndag 8 februari 15.00. Everton möter Fulham lördag 7 februari 16.00 borta.

Brighton–Everton 1–1 (0–0)

Premier League, The American Express Community Stadium

Mål: 1–0 (73) Pascal Gross (Yasin Ayari), 1–1 (90) Beto.

Varningar, Brighton: Pascal Gross. Everton: Jarrad Branthwaite, Tim Iroegbunam.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brighton: 1-3-1

Everton: 1-3-1

Nästa match:

Brighton: Crystal Palace FC, hemma, 8 februari 15.00

Everton: Fulham FC, borta, 7 februari 16.00