Beto poängräddare för Everton – på övertid mot Brighton
- Brighton och Everton kryssade
- Beto kvitterade på övertid
- Crystal Palace nästa motståndare för Brighton
Everton såg ut att gå mot förlust i lördagens match mot Brighton i Premier League på The American Express Community Stadium. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Beto till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Everton.
Det var fjärde matchen i rad utan seger för Brighton.
Brighton–Everton – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 73:e minuten innan Pascal Gross gav Brighton ledningen assisterad av Yasin Ayari. Kvitteringen kom på tilläggstid när Beto slog till och gjorde mål för Everton. 1–1-målet blev matchens sista.
Brighton har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Everton har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 6–7 i målskillnad.
I nästa match möter Brighton Crystal Palace hemma på söndag 8 februari 15.00. Everton möter Fulham lördag 7 februari 16.00 borta.
Brighton–Everton 1–1 (0–0)
Premier League, The American Express Community Stadium
Mål: 1–0 (73) Pascal Gross (Yasin Ayari), 1–1 (90) Beto.
Varningar, Brighton: Pascal Gross. Everton: Jarrad Branthwaite, Tim Iroegbunam.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Brighton: 1-3-1
Everton: 1-3-1
Nästa match:
Brighton: Crystal Palace FC, hemma, 8 februari 15.00
Everton: Fulham FC, borta, 7 februari 16.00
