Brighton vann igen – efter sex matcher utan seger

Brighton vann med 2–0 mot Burnley

Georginio Rutter matchvinnare för Brighton

Andra raka förlusten för Burnley

Det tog sju matcher. Men nu har Brighton till slut vunnit en match i Premier League. Laget vann på hemmaplan mot Burnley, med 2–0 (1–0).

Brighton höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Manchester City nästa för Brighton

Georginio Rutter gjorde 1–0 för Brighton efter en knapp halvtimme.

Direkt efter pausen ökade Yasin Ayari Brightons ledning. 2–0-målet blev matchens sista.

Brighton har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Burnley har två oavgjorda och tre förluster och 4–9 i målskillnad.

Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 7 januari. Då möter Brighton Manchester City på Etihad Stadium 20.30. Burnley tar sig an Manchester United hemma 21.15.

Brighton–Burnley 2–0 (1–0)

Premier League, The American Express Community Stadium

Mål: 1–0 (29) Georginio Rutter, 2–0 (47) Yasin Ayari.

Varningar, Burnley: Bashir Humphreys, Josh Laurent, Florentino, Kyle Walker.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brighton: 1-2-2

Burnley: 0-2-3

Nästa match:

Brighton: Manchester City, borta, 7 januari 20.30

Burnley: Manchester United, hemma, 7 januari 21.15