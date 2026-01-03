Brighton vann igen – efter sex matcher utan seger
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Brighton vann med 2–0 mot Burnley
- Georginio Rutter matchvinnare för Brighton
- Andra raka förlusten för Burnley
Det tog sju matcher. Men nu har Brighton till slut vunnit en match i Premier League. Laget vann på hemmaplan mot Burnley, med 2–0 (1–0).
Brighton höll nu nollan för femte gången den här säsongen.
Manchester City nästa för Brighton
Georginio Rutter gjorde 1–0 för Brighton efter en knapp halvtimme.
Direkt efter pausen ökade Yasin Ayari Brightons ledning. 2–0-målet blev matchens sista.
Brighton har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Burnley har två oavgjorda och tre förluster och 4–9 i målskillnad.
Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 7 januari. Då möter Brighton Manchester City på Etihad Stadium 20.30. Burnley tar sig an Manchester United hemma 21.15.
Brighton–Burnley 2–0 (1–0)
Premier League, The American Express Community Stadium
Mål: 1–0 (29) Georginio Rutter, 2–0 (47) Yasin Ayari.
Varningar, Burnley: Bashir Humphreys, Josh Laurent, Florentino, Kyle Walker.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Brighton: 1-2-2
Burnley: 0-2-3
Nästa match:
Brighton: Manchester City, borta, 7 januari 20.30
Burnley: Manchester United, hemma, 7 januari 21.15
Den här artikeln handlar om: