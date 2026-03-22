Davide Zappacosta matchhjälte för Atalanta mot Verona

Atalanta segrade – 1–0 mot Verona

Davide Zappacosta avgjorde för Atalanta

Andra förlusten i rad för Verona

Atalanta vann med 1–0 (1–0) hemma mot Verona i Serie A. Davide Zappacosta gjorde matchens enda mål i första halvleken.

Atalanta höll nu nollan för elfte gången den här säsongen.

Atalanta har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Verona har en vinst och fyra förluster och 3–9 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Verona med 3–1.

Nästa motstånd för Atalanta är Lecce. Lagen möts måndag 6 april 15.00 på Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare. Verona tar sig an Fiorentina hemma lördag 4 april 18.00.

Atalanta–Verona 1–0 (1–0)

Serie A, New Balance Arena

Mål: 1–0 (37) Davide Zappacosta.

Varningar, Atalanta: Isak Hien. Verona: Nicolas Valentini, Roberto Gagliardini, Andrias Edmundsson.

