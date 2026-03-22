Davide Zappacosta matchhjälte för Atalanta mot Verona
- Atalanta segrade – 1–0 mot Verona
- Davide Zappacosta avgjorde för Atalanta
- Andra förlusten i rad för Verona
Atalanta vann med 1–0 (1–0) hemma mot Verona i Serie A. Davide Zappacosta gjorde matchens enda mål i första halvleken.
Atalanta höll nu nollan för elfte gången den här säsongen.
Lecce nästa för Atalanta
Atalanta har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Verona har en vinst och fyra förluster och 3–9 i målskillnad.
När lagen senast möttes vann Verona med 3–1.
Nästa motstånd för Atalanta är Lecce. Lagen möts måndag 6 april 15.00 på Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare. Verona tar sig an Fiorentina hemma lördag 4 april 18.00.
Atalanta–Verona 1–0 (1–0)
Serie A, New Balance Arena
Mål: 1–0 (37) Davide Zappacosta.
Varningar, Atalanta: Isak Hien. Verona: Nicolas Valentini, Roberto Gagliardini, Andrias Edmundsson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Atalanta: 2-2-1
Verona: 1-0-4
Nästa match:
Atalanta: Lecce, borta, 6 april 15.00
Verona: Fiorentina, hemma, 4 april 18.00
