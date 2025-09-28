Destiny Chibeze Eze och Abdirsak Hassan matchvinnare när FC Trollhättan vände mot Ariana

FC Trollhättan vann med 2–1 mot Ariana

Destiny Chibeze Eze avgjorde för FC Trollhättan

Andra raka förlusten för Ariana

Efter en spelad halvlek var Ariana i ledningen med 1–0 på Edsborgs IP. Men FC Trollhättan vände – och vann. Till slut blev det 2–1 i matchen i Ettan södra herr. Matchhjälte blev Destiny Chibeze Eze, som gjorde det avgörande målet med bara 1 minuter kvar av matchen.

FC Trollhättan–Ariana – mål för mål

Ariana tog ledningen efter en halvtimmes spel, genom Lukas Minter Wettergren. Det dröjde till den 74:e minuten innan Abdirsak Hassan kvitterade för FC Trollhättan.

Det matchavgörande målet kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela, när Destiny Chibeze Eze slog till och gjorde 2–1 för FC Trollhättan. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var FC Trollhättans andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Arianas femte uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att FC Trollhättan nu ligger på tolfte plats. Ariana är på åttonde plats.

Nästa motstånd för FC Trollhättan är Ängelholm. Lagen möts lördag 4 oktober 16.00 på Ängelholms IP. Ariana tar sig an Lunds BK hemma fredag 3 oktober 19.00.

FC Trollhättan–Ariana 2–1 (0–1)

Ettan södra herr, Edsborgs IP

Mål: 0–1 (30) Lukas Minter Wettergren, 1–1 (74) Abdirsak Hassan, 2–1 (88) Destiny Chibeze Eze.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

FC Trollhättan: 2-0-3

Ariana: 1-2-2

Nästa match:

FC Trollhättan: Ängelholms FF, borta, 4 oktober

Ariana: Lunds BK, hemma, 3 oktober