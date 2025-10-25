Efter förlustraden: Seger igen för Wolfsburg – 1–0 mot Hamburg

Wolfsburg vann med 1–0 mot Hamburg

Adam Daghim avgjorde för Wolfsburg

Andra raka nederlaget för Hamburg

Fyra förluster i rad i Bundesliga hade laget inför matchen. Borta mot Hamburg bröts den tuffa sviten för Wolfsburg. Det blev 0–1 (0–1) i matchen på lördagen.

Adam Daghim stod för Wolfsburgs avgörande mål efter 15 minuter.

Hoffenheim nästa för Wolfsburg

Hamburg har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wolfsburg har en vinst och fyra förluster och 2–8 i målskillnad.

Hamburg ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Wolfsburg ligger på tolfte plats. Så sent som den 16 oktober låg Hamburg på nionde plats i tabellen.

Lagen möts igen 7 mars på Volkswagen Arena.

Nästa motstånd för Wolfsburg är Hoffenheim. Lagen möts söndag 2 november 17.30 på Volkswagen Arena.

Hamburg–Wolfsburg 0–1 (0–1)

Bundesliga, Volksparkstadion

Mål: 0–1 (15) Adam Daghim.

Varningar, Hamburg: Miro Muheim. Wolfsburg: Jonas Wind, Patrick Wimmer, Mattias Svanberg, Mohamed Amoura, Vinicius Souza.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hamburg: 2-1-2

Wolfsburg: 1-0-4

Nästa match:

Wolfsburg: TSG Hoffenheim, hemma, 2 november