Efter förlustraden: Seger igen för Wolfsburg – 1–0 mot Hamburg
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Wolfsburg vann med 1–0 mot Hamburg
- Adam Daghim avgjorde för Wolfsburg
- Andra raka nederlaget för Hamburg
Fyra förluster i rad i Bundesliga hade laget inför matchen. Borta mot Hamburg bröts den tuffa sviten för Wolfsburg. Det blev 0–1 (0–1) i matchen på lördagen.
Adam Daghim stod för Wolfsburgs avgörande mål efter 15 minuter.
Hoffenheim nästa för Wolfsburg
Hamburg har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wolfsburg har en vinst och fyra förluster och 2–8 i målskillnad.
Hamburg ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Wolfsburg ligger på tolfte plats. Så sent som den 16 oktober låg Hamburg på nionde plats i tabellen.
Lagen möts igen 7 mars på Volkswagen Arena.
Nästa motstånd för Wolfsburg är Hoffenheim. Lagen möts söndag 2 november 17.30 på Volkswagen Arena.
Hamburg–Wolfsburg 0–1 (0–1)
Bundesliga, Volksparkstadion
Mål: 0–1 (15) Adam Daghim.
Varningar, Hamburg: Miro Muheim. Wolfsburg: Jonas Wind, Patrick Wimmer, Mattias Svanberg, Mohamed Amoura, Vinicius Souza.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Hamburg: 2-1-2
Wolfsburg: 1-0-4
Nästa match:
Wolfsburg: TSG Hoffenheim, hemma, 2 november
Den här artikeln handlar om: