Eriksen och Pejcinovic heta när Wolfsburg slog St Pauli

Wolfsburg-seger med 2–1 mot St Pauli

Dzenan Pejcinovic matchvinnare för Wolfsburg

Wolfsburgs femte seger

Ett måls övervikt avgjorde en resultatmässigt jämn match för Wolfsburg, som vann hemma mot St Pauli med 2–1 (1–1) i Bundesliga på onsdagen. Dzenan Pejcinovic blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 88 minuter.

Heidenheim nästa för Wolfsburg

Christian Eriksen gjorde 1–0 till Wolfsburg i 25:e minuten på straff. St Pauli kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen genom Eric Smith.

Det matchavgörande målet kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Dzenan Pejcinovic slog till och gjorde 2–1 för Wolfsburg efter förarbete från Adam Daghim.

För Wolfsburg gör resultatet att man nu ligger på elfte plats i tabellen medan St Pauli är på 17:e plats.

Den 16 maj tar lagen sig an varandra igen, då på Millerntor Stadion.

I nästa match möter Wolfsburg Heidenheim hemma och St Pauli möter Borussia Dortmund borta. Båda matcherna spelas lördag 17 januari 15.30.

Wolfsburg–St Pauli 2–1 (1–1)

Bundesliga, Volkswagen Arena

Mål: 1–0 (25) Christian Eriksen, 1–1 (40) Eric Smith, 2–1 (88) Dzenan Pejcinovic (Adam Daghim).

Varningar, Wolfsburg: Moritz Jenz. St Pauli: Adam Dzwigala, Lars Ritzka.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wolfsburg: 3-0-2

St Pauli: 1-2-2

Nästa match:

Wolfsburg: FC Heidenheim, hemma, 17 januari 15.30

St Pauli: Borussia Dortmund, borta, 17 januari 15.30