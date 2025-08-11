IFK Göteborg sänkte GAIS – Kolbeinn Thordarson matchhjälte
- IFK Göteborg vann med 1–0 mot GAIS
- Kolbeinn Thordarson avgjorde för IFK Göteborg
- Andra raka segern för IFK Göteborg
Målet i första halvleken blev matchavgörande när IFK Göteborg vann med 1–0 (1–0) borta mot GAIS i Allsvenskan.
Efter elva matcher i rad med poäng blev det till slut förlust för GAIS.
GAIS–IFK Göteborg – mål för mål
GAIS har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 11–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan IFK Göteborg har tre vinster och två förluster och 9–6 i målskillnad. Det här var GAIS:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även IFK Göteborgs sjätte uddamålsseger.
Resultatet innebär att GAIS ligger kvar på sjätte plats och IFK Göteborg på sjunde plats i tabellen.
Söndag 17 augusti möter GAIS Hammarby borta 16.30 och IFK Göteborg möter AIK hemma 14.00.
GAIS–IFK Göteborg 0–1 (0–1)
Allsvenskan, Gamla Ullevi
Mål: 0–1 (12) Kolbeinn Thordarson (Saidou Alioum Moubarak).
Varningar, GAIS: Amin Boudri, Gustav Lundgren, Edvin Becirovic, Kevin Holmén. IFK Göteborg: Kolbeinn Thordarson, Ramon Pascal Lundqvist, Sebastian Clemmensen, Elis Bishesari.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
GAIS: 3-1-1
IFK Göteborg: 3-0-2
Nästa match:
GAIS: Hammarby IF, borta, 17 augusti
IFK Göteborg: AIK, hemma, 17 augusti
