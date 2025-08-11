Prenumerera

IFK Göteborg sänkte GAIS – Kolbeinn Thordarson matchhjälte

    FotbollDirekt

    • IFK Göteborg vann med 1–0 mot GAIS

    • Kolbeinn Thordarson avgjorde för IFK Göteborg

    • Andra raka segern för IFK Göteborg

    Målet i första halvleken blev matchavgörande när IFK Göteborg vann med 1–0 (1–0) borta mot GAIS i Allsvenskan.

    Efter elva matcher i rad med poäng blev det till slut förlust för GAIS.

    GAIS–IFK Göteborg – mål för mål

    GAIS har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 11–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan IFK Göteborg har tre vinster och två förluster och 9–6 i målskillnad. Det här var GAIS:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även IFK Göteborgs sjätte uddamålsseger.

    Resultatet innebär att GAIS ligger kvar på sjätte plats och IFK Göteborg på sjunde plats i tabellen.

    Söndag 17 augusti möter GAIS Hammarby borta 16.30 och IFK Göteborg möter AIK hemma 14.00.

    GAIS–IFK Göteborg 0–1 (0–1)

    Allsvenskan, Gamla Ullevi

    Mål: 0–1 (12) Kolbeinn Thordarson (Saidou Alioum Moubarak).

    Varningar, GAIS: Amin Boudri, Gustav Lundgren, Edvin Becirovic, Kevin Holmén. IFK Göteborg: Kolbeinn Thordarson, Ramon Pascal Lundqvist, Sebastian Clemmensen, Elis Bishesari.

    Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

    GAIS: 3-1-1

    IFK Göteborg: 3-0-2

    Nästa match:

    GAIS: Hammarby IF, borta, 17 augusti

    IFK Göteborg: AIK, hemma, 17 augusti

