Kryss för Atalanta mot Inter efter Krstovics kvittering

1–1 mellan Inter och Atalanta

Nikola Krstovic kvitterade i 82:a minuten

Fiorentina blir nästa motstånd för Inter

Inters Francesco Pio Esposito öppnade målskyttet i första halvlek hemma mot Atalanta i Serie A. I andra halvlek kvitterade Atalanta genom Nikola Krstovic med 8 minuter kvar av matchen. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Inter–Atalanta – mål för mål

Inter tog ledningen i 26:e minuten genom Francesco Pio Esposito efter förarbete av Nicolo Barella.

Med åtta minuter kvar att spela kvitterade Atalanta genom Nikola Krstovic. 1–1-målet blev matchens sista.

Säsongens första möte lagen emellan vann Inter med 1–0.

Söndag 22 mars spelar Inter borta mot Fiorentina 20.45 och Atalanta mot Verona hemma 15.00 på New Balance Arena.

Inter–Atalanta 1–1 (1–0)

Serie A, Giuseppe Meazza

Mål: 1–0 (26) Francesco Pio Esposito (Nicolo Barella), 1–1 (82) Nikola Krstovic.

Varningar, Inter: Cristian Chivu, Carlos Augusto, Petar Sucic. Atalanta: Charles De Ketelaere, Sead Kolasinac.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Inter: 3-1-1

Atalanta: 2-2-1

