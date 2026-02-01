Mållös match när Como mötte Atalanta
Det blev mållöst, 0-0, när Atalanta gästade Como på Stadio G. Sinigaglia i Serie A på söndagen.
Como har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.
Det innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Atalanta.
Como–Atalanta – mål för mål
I den åttonde minuten fick Atalanta Honest Ahanor utvisad.
Como har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 11–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Atalanta har tre vinster och två oavgjorda och 9–1 i målskillnad.
Nästa motstånd för Como är Fiorentina. Lagen möts lördag 14 februari 15.00 på Stadio G. Sinigaglia. Atalanta tar sig an Cremonese hemma måndag 9 februari 18.30.
Como–Atalanta 0–0
Serie A, Stadio G. Sinigaglia
Varningar, Como: Lucas Da Cunha, Maximo Perrone, Jayden Addai, Jean Butez.
Utvisningar, .
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Como: 2-2-1
Atalanta: 3-2-0
Nästa match:
Como: Fiorentina, hemma, 14 februari 15.00
Atalanta: Cremonese, hemma, 9 februari 18.30
