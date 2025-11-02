Mållöst för Djurgården och IFK Göteborg på 3Arena

Djurgården och IFK Göteborg kryssade

Djurgården nu sjätte, IFK Göteborg på femte plats

Öster nästa motståndare för Djurgården

Inget av lagen lyckades spräcka nollan när hemmalaget Djurgården tog emot IFK Göteborg i Allsvenskan på söndagen. Matchen slutade därmed 0-0.

Djurgården–IFK Göteborg – mål för mål

Djurgården har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 17–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IFK Göteborg har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–4 i målskillnad. Det här var Djurgårdens tionde oavgjorda match den här säsongen.

Med en omgång kvar är Djurgården på sjätte plats i tabellen medan IFK Göteborg är på femte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Djurgårdens IF med 2–1.

Djurgården möter Öster i nästa match borta söndag 9 november 15.00. IFK Göteborg möter samma dag Norrköping hemma.

Djurgården–IFK Göteborg 0–0

Allsvenskan, 3Arena

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Djurgården: 2-2-1

IFK Göteborg: 2-1-2

Nästa match:

Djurgården: Östers IF, borta, 9 november

IFK Göteborg: IFK Norrköping, hemma, 9 november