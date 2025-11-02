Mållöst för Djurgården och IFK Göteborg på 3Arena
- Djurgården och IFK Göteborg kryssade
- Djurgården nu sjätte, IFK Göteborg på femte plats
- Öster nästa motståndare för Djurgården
Inget av lagen lyckades spräcka nollan när hemmalaget Djurgården tog emot IFK Göteborg i Allsvenskan på söndagen. Matchen slutade därmed 0-0.
Djurgården–IFK Göteborg – mål för mål
Djurgården har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 17–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IFK Göteborg har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–4 i målskillnad. Det här var Djurgårdens tionde oavgjorda match den här säsongen.
Med en omgång kvar är Djurgården på sjätte plats i tabellen medan IFK Göteborg är på femte plats.
Lagens första möte för säsongen vann Djurgårdens IF med 2–1.
Djurgården möter Öster i nästa match borta söndag 9 november 15.00. IFK Göteborg möter samma dag Norrköping hemma.
Djurgården–IFK Göteborg 0–0
Allsvenskan, 3Arena
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Djurgården: 2-2-1
IFK Göteborg: 2-1-2
Nästa match:
Djurgården: Östers IF, borta, 9 november
IFK Göteborg: IFK Norrköping, hemma, 9 november
