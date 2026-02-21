Manchester City avgjorde före paus mot Newcastle

Manchester City segrade – 2–1 mot Newcastle

Manchester Citys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Nico O’Reilly tvåmålsskytt för Manchester City

Manchester City tog ledningen före paus i matchen på lördagen och Newcastle lyckades inte resa sig. Matchen i Premier League slutade 2–1 (2–1) till hemmalaget.

Leeds nästa för Manchester City

Nico O’Reilly slog till redan i 14:e minuten och gav Manchester City en tidig ledning. 1–1 kom i 22:a minuten när Lewis Hall hittade rätt efter pass från Jacob Ramsey. I 27:e minuten tog Manchester City ledningen på nytt när Nico O’Reilly återigen hittade rätt. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Manchester City med 2–1.

Det här betyder att Manchester City ligger kvar på andra plats i tabellen och Newcastle på tionde plats.

Lördag 28 februari spelar Manchester City borta mot Leeds 18.30 och Newcastle mot Everton hemma 16.00 på St James’ Park.

Manchester City–Newcastle 2–1 (2–1)

Premier League, Etihad Stadium

Mål: 1–0 (14) Nico O’Reilly, 1–1 (22) Lewis Hall (Jacob Ramsey), 2–1 (27) Nico O’Reilly.

Varningar, Manchester City: Bernardo Silva, Ruben Dias. Newcastle: Joelinton, Joseph Willock, Kieran Trippier, Harvey Barnes, Daniel Burn.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester City: 4-1-0

Newcastle: 1-0-4

Nästa match:

Manchester City: Leeds Utd, borta, 28 februari 18.30

Newcastle: Everton FC, hemma, 28 februari 16.00