Manchester Citys segerrad mot Leeds intakt

Manchester City-seger med 1–0 mot Leeds

Manchester Citys femte seger på de senaste sex matcherna

Antoine Semenyo matchvinnare för Manchester City

Leeds är lite av ett drömmotstånd för Manchester City. På lördagen vann Manchester City på nytt – den här gången borta på Elland Road. Matchen i Premier League slutade 1–0 (1–0). Det var Manchester Citys sjätte raka seger mot Leeds.

Antoine Semenyo stod för Manchester Citys avgörande mål efter 45 minuter.

Det här var Manchester Citys tolfte nolla den här säsongen.

Därmed har Manchester City vunnit fyra matcher i rad i Premier League.

Nottingham Forest nästa för Manchester City

Leeds har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Det här betyder att Leeds är kvar på 15:e plats och Manchester City stannar på andra plats, i serien.

I nästa match möter Leeds Sunderland hemma på tisdag 3 mars 20.30. Manchester City möter Nottingham Forest onsdag 4 mars 20.30 hemma.

Leeds–Manchester City 0–1 (0–1)

Premier League, Elland Road

Mål: 0–1 (45) Antoine Semenyo.

Varningar, Manchester City: Savinho, Rayan Ait Nouri, Gianluigi Donnarumma.

Utvisningar, Leeds: Daniel Farke.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leeds: 1-2-2

Manchester City: 4-1-0

Nästa match:

Leeds: Sunderland AFC, hemma, 3 mars 20.30

Manchester City: Nottingham Forest FC, hemma, 4 mars 20.30