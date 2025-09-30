Mario Pasalic och Lazar Samardzic matchvinnare när Atalanta vände mot Club Brügge

Atalanta segrade – 2–1 mot Club Brügge

Mario Pasalic avgjorde för Atalanta

Christos Tzolis nätade för Club Brügge

Efter en spelad halvlek var Club Brügge i ledningen med 1–0 på Gewiss Stadium. Men Atalanta vände – och vann. Till slut blev det 2–1 i matchen i Champions League. Stor matchhjälte blev Mario Pasalic, med sitt 2–1-mål efter 87 minuter.

Det här var första segern för Atalanta, efter förlust med 0–4 mot PSG i första matchen.

Slavia Prag nästa för Atalanta

Club Brügge tog ledningen i 38:e minuten, genom Christos Tzolis. Det dröjde till den 74:e minuten innan Lazar Samardzic på straff kvitterade för Atalanta.

Det matchavgörande målet kom med tre minuter kvar att spela, när Mario Pasalic slog till och gjorde 2–1 för Atalanta. Pasalic fullbordade därmed lagets vändning.

Nästa motstånd för Atalanta är Slavia Prag. Club Brügge tar sig an Bayern München borta. Båda matcherna spelas onsdag 22 oktober 21.00.

Atalanta–Club Brügge 2–1 (0–1)

Champions League, Gewiss Stadium

Mål: 0–1 (38) Christos Tzolis, 1–1 (74) Lazar Samardzic, 2–1 (87) Mario Pasalic.

Varningar, Atalanta: Marten De Roon, Yunus Musah.

Nästa match:

Atalanta: SK Slavia Prag, hemma, 22 oktober

Club Brügge: Bayern München, borta, 22 oktober