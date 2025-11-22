Napoli upp i topp efter seger mot Atalanta

Napoli segrade – 3–1 mot Atalanta

David Neres med två mål för Napoli

Tredje raka förlusten för Atalanta

Napoli är nu serieledare i Serie A efter seger, 3–1 (3–0), hemma mot Atalanta. Napoli leder serien en poäng före Inter. Inter har dock en match mindre spelad. Atalanta ligger på 13:e plats i tabellen.

Napolis David Neres tvåmålsskytt

Napoli startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när David Neres slog till redan i 17:e minuten.

Laget gjorde 2–0 återigen genom David Neres i 38:e minuten.

Noa Lang stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken assisterad av Giovanni Di Lorenzo.

Direkt efter pausen gjorde Gianluca Scamacca mål efter förarbete från Raoul Bellanova och reducerade åt Atalanta. Fler mål än så blev det inte för Atalanta.

Noteras kan att Atalanta sedan den 28 oktober har tappat sju placeringar i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 februari.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 30 november. Då möter Napoli Roma 20.45. Atalanta tar sig an Fiorentina hemma 18.00.

Napoli–Atalanta 3–1 (3–0)

Serie A

Mål: 1–0 (17) David Neres, 2–0 (38) David Neres, 3–0 (45) Noa Lang (Giovanni Di Lorenzo), 3–1 (52) Gianluca Scamacca (Raoul Bellanova).

Varningar, Napoli: Juan Jesus. Atalanta: Davide Zappacosta, Marten De Roon.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Napoli: 3-1-1

Atalanta: 0-2-3

Nästa match:

Napoli: Roma, borta, 30 november

Atalanta: Fiorentina, hemma, 30 november