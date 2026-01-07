Nikola Krstovic stor matchhjälte när Atalanta vann

Atalanta vann med 2–0 mot Bologna

Atalantas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Atalantas Nikola Krstovic tvåmålsskytt

2–0 (1–0) vann Atalanta med på bortaplan mot Bologna i Serie A. Bakom segern låg två mål av Nikola Krstovic.

Atalanta höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.

Segern var Atalantas fjärde på de senaste fem matcherna.

Torino nästa för Atalanta

Atalanta tog ledningen i 37:e minuten genom Nikola Krstovic.

Nikola Krstovic slog till återigen med en halvtimme kvar att spela på pass av Marten De Roon och ökade ledningen för Atalanta. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Den 17 maj spelar lagen mot varandra på nytt, på New Balance Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 10 januari. Då möter Bologna Como på Stadio G. Sinigaglia 15.00. Atalanta tar sig an Torino hemma 20.45.

Bologna–Atalanta 0–2 (0–1)

Serie A, Stadio Renato Dell’Ara

Mål: 0–1 (37) Nikola Krstovic, 0–2 (60) Nikola Krstovic (Marten De Roon).

Varningar, Atalanta: Raffaele Palladino.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bologna: 0-2-3

Atalanta: 4-0-1

Nästa match:

Bologna: Como 1907, borta, 10 januari 15.00

Atalanta: Torino, hemma, 10 januari 20.45