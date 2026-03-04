Nottingham Forest fixade poäng borta mot Manchester City
- Oavgjort mellan Manchester City och Nottingham Forest
- Elliot Anderson kvitterade i 76:e minuten
- West Ham nästa motstånd för Manchester City
Nottingham Forest spelade oavgjort, 2–2 (1–0), borta mot starka Manchester City i onsdagens match i Premier League.
Det var sjunde matchen i rad utan förlust för Manchester City.
Det var Nottingham Forests sjätte match i rad utan seger.
Manchester City–Nottingham Forest – mål för mål
Antoine Semenyo gav Manchester City ledningen efter en dryg halvtimme.
Morgan Gibbs-White slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och kvitterade för Nottingham Forest. I 62:a minuten nätade Rodri och gav Manchester City ledningen. Elliot Anderson kvitterade för Nottingham Forest med knappa kvarten kvar. 2–2-målet blev matchens sista.
Manchester City har fyra segrar och en oavgjord och 10–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nottingham Forest har två oavgjorda och tre förluster och 4–8 i målskillnad.
Lördag 14 mars 21.00 spelar Manchester City borta mot West Ham. Nottingham Forest möter Fulham hemma söndag 15 mars 15.00.
Manchester City–Nottingham Forest 2–2 (1–0)
Premier League, Etihad Stadium
Mål: 1–0 (31) Antoine Semenyo, 1–1 (56) Morgan Gibbs-White, 2–1 (62) Rodri, 2–2 (76) Elliot Anderson.
Varningar, Nottingham Forest: Murillo, Matz Sels, Nikola Milenkovic, Ibrahim Sangare.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Manchester City: 4-1-0
Nottingham Forest: 0-2-3
Nästa match:
Manchester City: West Ham Utd, borta, 14 mars 21.00
Nottingham Forest: Fulham FC, hemma, 15 mars 15.00
