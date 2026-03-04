Prenumerera

Nottingham Forest fixade poäng borta mot Manchester City

Author image
FotbollDirekt
Nottingham Forest spelade oavgjort, 2–2 (1–0), borta mot starka Manchester City i onsdagens match i Premier League.

Det var sjunde matchen i rad utan förlust för Manchester City.

Det var Nottingham Forests sjätte match i rad utan seger.

Manchester City–Nottingham Forest – mål för mål

Antoine Semenyo gav Manchester City ledningen efter en dryg halvtimme.

Morgan Gibbs-White slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och kvitterade för Nottingham Forest. I 62:a minuten nätade Rodri och gav Manchester City ledningen. Elliot Anderson kvitterade för Nottingham Forest med knappa kvarten kvar. 2–2-målet blev matchens sista.

Manchester City har fyra segrar och en oavgjord och 10–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nottingham Forest har två oavgjorda och tre förluster och 4–8 i målskillnad.

Lördag 14 mars 21.00 spelar Manchester City borta mot West Ham. Nottingham Forest möter Fulham hemma söndag 15 mars 15.00.

Manchester City–Nottingham Forest 2–2 (1–0)

Premier League, Etihad Stadium

Mål: 1–0 (31) Antoine Semenyo, 1–1 (56) Morgan Gibbs-White, 2–1 (62) Rodri, 2–2 (76) Elliot Anderson.

Varningar, Nottingham Forest: Murillo, Matz Sels, Nikola Milenkovic, Ibrahim Sangare.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester City: 4-1-0

Nottingham Forest: 0-2-3

Nästa match:

Manchester City: West Ham Utd, borta, 14 mars 21.00

Nottingham Forest: Fulham FC, hemma, 15 mars 15.00

