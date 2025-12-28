Ny seger för Inter mot Atalanta

Seger för Inter med 1–0 mot Atalanta

Inters sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Lautaro Martinez matchvinnare för Inter

Inter har haft det lätt mot Atalanta i Serie A. Och på söndagen vann Inter på nytt – den här gången med 1–0 (0–0) borta på New Balance Arena. Det var Inters nionde raka seger mot Atalanta.

Lautaro Martinez stod för Inters avgörande mål efter 65 minuter.

Inter höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.

I och med detta har Inter fyra raka segrar i Serie A.

Bologna nästa för Inter

Atalanta har tre vinster och två förluster och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Det här betyder att Atalanta ligger på tionde plats i tabellen och att Inter leder serien.

Den 15 mars tar lagen sig an varandra igen, då på Giuseppe Meazza.

Lördag 3 januari 20.45 spelar Atalanta hemma mot Roma. Inter möter Bologna hemma på Giuseppe Meazza söndag 4 januari 20.45.

Atalanta–Inter 0–1 (0–0)

Serie A, New Balance Arena

Mål: 0–1 (65) Lautaro Martinez (Francesco Pio Esposito).

Varningar, Atalanta: Sead Kolasinac, Kamaldeen Sulemana. Inter: Alessandro Bastoni.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atalanta: 3-0-2

Inter: 4-0-1

Nästa match:

Atalanta: Roma, hemma, 3 januari 20.45

Inter: Bologna, hemma, 4 januari 20.45