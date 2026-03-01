Obesegrade i nio matcher i rad – men mot Sassuolo kom förlusten

Sassuolo vann med 2–1 mot Atalanta

Sassuolos femte seger på de senaste sex matcherna

Kristian Thorstvedt avgjorde för Sassuolo

Atalanta har varit imponerande stabilt senaste tiden i Serie A och hade inför matchen nio matcher i rad utan förlust. Mot Sassuolo på bortaplan tog det dock stopp. 2–1 (1–0) blev segersiffrorna för Sassuolo.

Sassuolo–Atalanta – mål för mål

I den 16:e minuten fick Sassuolos Andrea Pinamonti rött kort. Ismael Kone gav Sassuolo ledningen i 23:e minuten efter förarbete från Armand Lauriente.

I 69:e minuten nätade Kristian Thorstvedt och gjorde 2–0. Reduceringen till 2–1 kom med två minuter kvar att spela när Yunus Musah slog till och gjorde mål för Atalanta assisterad av Davide Zappacosta. Men mer än så orkade Atalanta inte med.

Lagens första möte för säsongen vann Sassuolo med 3–0.

Nästa motstånd för Atalanta är Udinese. Lagen möts lördag 7 mars 18.00 på New Balance Arena.

Sassuolo–Atalanta 2–1 (1–0)

Serie A, Stadio Mapei – Citta del Tricolore

Mål: 1–0 (23) Ismael Kone (Armand Lauriente), 2–0 (69) Kristian Thorstvedt, 2–1 (88) Yunus Musah (Davide Zappacosta).

Varningar, Sassuolo: Nemanja Matic, Jay Idzes, Fabio Grosso. Atalanta: Nicola Zalewski, Lorenzo Bernasconi.

Utvisningar, Sassuolo: Andrea Pinamonti.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sassuolo: 4-0-1

Atalanta: 3-1-1

Nästa match:

Atalanta: Udinese, hemma, 7 mars 18.00