Real Madrid tog hem dubbelmötet – klara för kvartsfinal

Seger för Real Madrid – 5–1 totalt

Real Madrids avgörande i 90:e minuten.

Vinicius Junior gjorde två mål för Real Madrid

Real Madrid har vunnit Champions League Åttondelsfinal mot Manchester City. Det står klart efter andra matchen, på bortaplan. Matchen slutade 1–2 till Real Madrid, vilket betyder att Real Madrid står som segrare med totala resultatet 5–1.

Vinicius Junior stod för Real Madrids avgörande mål på stopptid.

Manchester City–Real Madrid – mål för mål

I den 20:e minuten blev Manchester Citys Bernardo Silva utvisad. Vinicius Junior gav Real Madrid ledningen i 22:a minuten på straff. Manchester City kvitterade till 1–1 i slutminuterna av första halvlek genom Erling Haaland.

Det matchavgörande målet kom på stopptid när Vinicius Junior på nytt slog till och gjorde 1–2 för Real Madrid på passning från Aurelien Tchouameni.

Manchester City–Real Madrid 1–2 (1–1), 1–5 totalt

Champions League Åttondelsfinal, Etihad Stadium

Mål: 0–1 (22) Vinicius Junior, 1–1 (41) Erling Haaland, 1–2 (90) Vinicius Junior (Aurelien Tchouameni).

Varningar, Manchester City: Abdukodir Khusanov, Pep Guardiola. Real Madrid: Kylian Mbappe, Trent Alexander-Arnold.

Utvisningar, Manchester City: Bernardo Silva.