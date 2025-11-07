Samuel Mbangula Tshifunda och Jens Stage matchvinnare när Werder Bremen vände mot Wolfsburg

Werder Bremen vann med 2–1 mot Wolfsburg

Samuel Mbangula Tshifunda matchvinnare för Werder Bremen

Andra raka förlusten för Wolfsburg

Efter en spelad halvlek var Wolfsburg i ledningen med 1–0 på Weserstadion. Men Werder Bremen vände – och vann. Till slut blev det 2–1 i matchen i Bundesliga. Stor matchhjälte blev Samuel Mbangula Tshifunda, med sitt 2–1-mål på övertid.

Red Bull Leipzig nästa för Werder Bremen

Mattias Svanberg gav Wolfsburg ledningen efter en knapp halvtimme på pass av Sael Kumbedi. Det såg länge ut att gå mot seger för Wolfsburg. Med sju minuter kvar att spela kvitterade Werder Bremen genom Jens Stage.

Det matchavgörande målet kom på övertid när Samuel Mbangula Tshifunda slog till och gjorde 2–1 för Werder Bremen. Mbangula Tshifunda fullbordade därmed lagets vändning.

Werder Bremen har en stark form med tre segrar och två oavgjorda och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wolfsburg har en vinst och fyra förluster och 5–11 i målskillnad. Det här var Werder Bremens tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Wolfsburgs fjärde uddamålsförlust.

Lagen möts igen 21 mars på Volkswagen Arena.

Nästa motstånd för Werder Bremen är Red Bull Leipzig. Lagen möts söndag 23 november 15.30 på Red Bull Arena. Wolfsburg tar sig an Bayer Leverkusen hemma lördag 22 november 15.30.

Werder Bremen–Wolfsburg 2–1 (0–1)

Bundesliga, Weserstadion

Mål: 0–1 (28) Mattias Svanberg (Sael Kumbedi), 1–1 (83) Jens Stage, 2–1 (90) Samuel Mbangula Tshifunda.

Varningar, Werder Bremen: Marco Friedl, Romano Schmid.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Werder Bremen: 3-2-0

Wolfsburg: 1-0-4

Nästa match:

Werder Bremen: RB Leipzig, borta, 23 november

Wolfsburg: Bayer Leverkusen, hemma, 22 november