Seger på hemmaplan för Real Madrid mot Manchester City

Real Madrid-seger med 3–0 mot Manchester City

Federico Valverde tremålsskytt för Real Madrid

Real Madrid utan insläppt mål

Real Madrid vann den första matchen i Champions League Åttondelsfinal på hemmaplan. Laget segrade mot Manchester City på onsdagen med 3–0 (3–0). Returen spelas tisdag 17 mars.

Real Madrid–Manchester City – mål för mål

Real Madrid startade matchen bäst och tog ledningen när Federico Valverde gjorde målet redan i 20:e minuten. Laget gjorde också 2–0 i 27:e minuten när Federico Valverde återigen fick träff på pass av Vinicius Junior. Federico Valverde gjorde också 3–0 som med målet fullbordade sitt hattrick i 42:a minuten. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Real Madrid med 3–0.

Real Madrid–Manchester City 3–0 (3–0)

Champions League Åttondelsfinal, Santiago Bernabéu

Mål: 1–0 (20) Federico Valverde, 2–0 (27) Federico Valverde (Vinicius Junior), 3–0 (42) Federico Valverde (Brahim Diaz).

Varningar, Manchester City: Rayan Ait Nouri, Gianluigi Donnarumma.