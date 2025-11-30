Segerlös svit bruten när Atalanta vann mot Fiorentina med 2–0

Atalanta vann med 2–0 mot Fiorentina

Odilon Kossounou avgjorde för Atalanta

Atalantas starka defensiv briljerade

Det var länge sedan Atalanta stod som segrare i Serie A. Men i söndagens match mot Fiorentina på hemmaplan blev det till slut seger, efter åtta raka matcher utan vinst. Segersiffrorna skrevs till 2–0 (1–0).

Atalanta–Fiorentina – mål för mål

Odilon Kossounou gav Atalanta ledningen efter 41 minuter efter förarbete av Charles De Ketelaere.

Direkt efter pausen ökade Ademola Lookman Atalantas ledning. Det blev också matchens sista mål.

Atalanta–Fiorentina 2–0 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (41) Odilon Kossounou (Charles De Ketelaere), 2–0 (51) Ademola Lookman.

Varningar, Atalanta: Isak Hien. Fiorentina: Rolando Mandragora, Marin Pongracic, Pablo Mari.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atalanta: 1-1-3

Fiorentina: 0-2-3

Nästa match:

Atalanta: Verona, borta, 6 december

Fiorentina: Sassuolo, borta, 6 december