Sviten håller i sig – West Ham kryssade mot Brighton

Wolverhampton nästa för West Ham

Oavgjort i mötet mellan West Ham och Brighton

Joel Veltman kvitterade i 61:a minuten

Matchen på London Stadium blev den åttonde i rad utan seger för West Ham när laget mötte Brighton i Premier League. Slutresultatet blev 2–2 (2–1).

Det var sjätte matchen i rad utan seger för Brighton.

West Ham–Brighton – mål för mål

Jarrod Bowen slog till redan i tionde minuten och gav West Ham ledningen. Målet var Jarrod Bowens femte i Premier League.

I 32:a minuten kvitterade Brighton när Danny Welbeck fick träff på straff.

West Ham tog ledningen på tilläggstid i första halvleken genom Lucas Paqueta på straff.

Joel Veltman slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Brighton. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

West Ham har två oavgjorda och tre förluster och 5–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brighton har tre oavgjorda och två förluster och 4–7 i målskillnad.

Lördag 3 januari 16.00 möter West Ham Wolverhampton borta på Molineux Stadium medan Brighton spelar hemma mot Burnley.

West Ham–Brighton 2–2 (2–1)

Premier League, London Stadium

Mål: 1–0 (10) Jarrod Bowen, 1–1 (32) Danny Welbeck, 2–1 (45) Lucas Paqueta, 2–2 (61) Joel Veltman.

Varningar, West Ham: Jarrod Bowen, Max Kilman, Mateus Fernandes. Brighton: Lewis Dunk, Danny Welbeck, Jan Paul van Hecke, James Milner, Charalampos Kostoulas.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

West Ham: 0-2-3

Brighton: 0-3-2

Nästa match:

West Ham: Wolverhampton Wanderers FC, borta, 3 januari 16.00

Brighton: Burnley FC, hemma, 3 januari 16.00