Trots underläge – seger för Aston Villa mot Salzburg

Aston Villa-seger med 3–2 mot Salzburg

Aston Villas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Jamaldeen Jimoh avgjorde för Aston Villa

Matchen i Europa League mellan Aston Villa och Salzburg på Villa Park fick se lagen dominera en del av matchen var. Bortalaget Salzburg hade ledningen med 2–0 efter Moussa Kounfolo Yeos mål i 49:e minuten, men därefter vände Aston Villa matchen och vann till slut med 3–2. Stor matchhjälte blev Jamaldeen Jimoh, med sitt 3–2-mål efter 87 minuter.

Segern var Aston Villas sjunde på de senaste åtta matcherna.

Aston Villa–Salzburg – mål för mål

Karim Konate gjorde 1–0 till Salzburg i 33:e minuten på passning från Edmund Baidoo.

Direkt efter pausen ökade Moussa Kounfolo Yeo Salzburgs ledning på pass av Kerim Alajbegovic. Därefter inleddes dock Aston Villas vändning. I 65:e minuten nätade Morgan Rogers på pass av Emiliano Buendia och reducerade åt Aston Villa. Tyrone Mings kvitterade för Aston Villa efter förarbete från Matty Cash med knappa kvarten kvar. Det matchavgörande målet kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Jamaldeen Jimoh slog till och gjorde 3–2 för Aston Villa med assist av Kadan Young. Jimoh fullbordade därmed lagets vändning.

Resultaten i sista omgången innebär att Aston Villa slutar på andra plats och Salzburg på 31:a plats. Aston Villa är klart för slutspel.

Aston Villa–Salzburg 3–2 (0–1)

Europa League, Villa Park

Mål: 0–1 (33) Karim Konate (Edmund Baidoo), 0–2 (49) Moussa Kounfolo Yeo (Kerim Alajbegovic), 1–2 (65) Morgan Rogers (Emiliano Buendia), 2–2 (76) Tyrone Mings (Matty Cash), 3–2 (87) Jamaldeen Jimoh (Kadan Young).

Varningar, Salzburg: Joane Gadou.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Aston Villa: 5-0-0

Salzburg: 2-0-3