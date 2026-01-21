Tuff match slutade med förlust för Atalanta mot Atlethic Bilbao

Atlethic Bilbao vann med 3–2 mot Atalanta

Robert Navarro avgjorde för Atlethic Bilbao

Atalanta nu 13:e, Atlethic Bilbao på 23:e plats

Det svängde i matchen i Champions League mellan Atalanta och Atlethic Bilbao på New Balance Arena. Hemmalaget Atalanta hade ledningen i halvtid, med 1–0, men efter pausen vände Atlethic Bilbao matchen och vann till slut med 3–2.

Atalanta–Atlethic Bilbao – mål för mål

Gianluca Scamacca slog till redan i 16:e minuten och gav Atalanta en tidig ledning.

Gorka Guruzeta slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och kvitterade för Atlethic Bilbao. Atlethic Bilbao gjorde också 1–2 i 70:e minuten när Nico Serrano hittade rätt. I den 74:e minuten ökade Robert Navarro ledningen ytterligare. Reduceringen till 2–3 kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Nikola Krstovic slog till och gjorde mål för Atalanta efter pass från Ademola Lookman. Men mer än så orkade Atalanta inte med.

För Atalanta gör resultatet att laget nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Atlethic Bilbao är på 23:e plats. Ett fint lyft för Atlethic Bilbao som låg på 32:a plats så sent som den 20 januari.

Motståndare i sista omgången för Atalanta är Union Saint-Gilloise. Lagen möts onsdag 28 januari 21.00 på Lotto Park.

Atalanta–Atlethic Bilbao 2–3 (1–0)

Champions League, New Balance Arena

Mål: 1–0 (16) Gianluca Scamacca, 1–1 (58) Gorka Guruzeta, 1–2 (70) Nico Serrano, 1–3 (74) Robert Navarro, 2–3 (88) Nikola Krstovic (Ademola Lookman).

Varningar, Atalanta: Marco Carnesecchi. Atlethic Bilbao: Mikel Jauregizar, Daniel Vivian.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atalanta: 3-1-1

Atlethic Bilbao: 2-2-1

Nästa match:

Atalanta: Royal Union Saint-Gilloise, borta, 28 januari 21.00