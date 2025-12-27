Uddamålsseger för Arsenal mot Brighton

Seger för Arsenal med 2–1 mot Brighton

Arsenals fjärde seger på de senaste fem matcherna

Självmål matchvinnare för Arsenal

Det blev uddamålsseger för hemmalaget Arsenal i matchen mot Brighton på Emirates Stadium. Laget vann lördagens match i Premier League med 2–1 (1–0).

Segern var Arsenals fjärde på de senaste fem matcherna, och sjätte hemmasegern i rad.

Arsenal–Brighton – mål för mål

Martin Oedegaard öppnade målskyttet redan i 14:e minuten och gav Arsenal en tidig ledning.

Laget ökade ledningen till 2–0 i 52:a minuten.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Diego Gomez träff och reducerade åt Brighton. Men mer än så orkade Brighton inte med.

Tisdag 30 december möter Arsenal Aston Villa hemma 21.15 och Brighton möter West Ham borta 20.30.

Arsenal–Brighton 2–1 (1–0)

Premier League, Emirates Stadium

Mål: 1–0 (14) Martin Oedegaard, 2–0 (52) Självmål, 2–1 (64) Diego Gomez.

Varningar, Arsenal: Myles Lewis-Skelly, Piero Hincapie. Brighton: Lewis Dunk, Bart Verbruggen, Diego Coppola.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arsenal: 4-0-1

Brighton: 0-2-3

Nästa match:

Arsenal: Aston Villa, hemma, 30 december 21.15

Brighton: West Ham Utd, borta, 30 december 20.30