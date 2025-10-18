Uddamålsseger för Brighton hemma mot Newcastle

Brighton-seger med 2–1 mot Newcastle

Brighton avgjorde i 84:e minuten.

Danny Welbeck tvåmålsskytt för Brighton

Hemmalaget Brighton vann matchen mot Newcastle i Premier League. Resultatet i lördagens match på American Express Community Stadium blev 2–1 (1–0). Segermålet för Brighton stod Danny Welbeck för efter 84 minuter.

Manchester United nästa för Brighton

Danny Welbeck gav Brighton ledningen strax före halvtidsvilan. Nick Woltemade kvitterade för Newcastle framspelad av Lewis Miley i 76:e minuten.

Danny Welbeck såg till att Brighton avgjorde matchen med sex minuter kvar att spela.

Det här var Brightons andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Newcastles tredje uddamålsförlust.

I nästa match, lördag 25 oktober möter Brighton Manchester United borta på Old Trafford 18.30 medan Newcastle spelar hemma mot Fulham 16.00.

Brighton–Newcastle 2–1 (1–0)

Premier League, American Express Community Stadium

Mål: 1–0 (41) Danny Welbeck, 1–1 (76) Nick Woltemade (Lewis Miley), 2–1 (84) Danny Welbeck.

Varningar, Newcastle: Dan Burn.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brighton: 2-2-1

Newcastle: 2-1-2

Nästa match:

Brighton: Manchester United, borta, 25 oktober

Newcastle: Fulham FC, hemma, 25 oktober