Uddamålsseger för Freiburg borta mot Wolfsburg

Freiburg vann med 4–3 mot Wolfsburg

Derry Scherhant avgjorde för Freiburg

Bayern München nästa motstånd för Wolfsburg

Det blev seger för bortalaget Freiburg i matchen mot Wolfsburg på Volkswagen Arena. Laget vann lördagens match i Bundesliga med 4–3 (1–1). Segermålet för Freiburg stod Derry Scherhant för efter 78 minuter.

Hamburg nästa för Freiburg

Freiburg startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara fem minuter slog Philipp Treu till.

Wolfsburg kvitterade till 1–1 i 13:e minuten genom Dzenan Pejcinovic.

Direkt efter pausen ökade Dzenan Pejcinovic Wolfsburgs ledning.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Vincenzo Grifo träff på straff och kvitterade för Freiburg. Målet var Vincenzo Grifos femte i Bundesliga.

I 69:e minuten slog Dzenan Pejcinovic till framspelad av Patrick Wimmer och gav Wolfsburg ledningen och fullbordade därmed sitt hattrick.

Freiburg kvitterade till 3–3 i 71:a minuten.

Laget tog ledningen bara sju minuter senare genom Derry Scherhant efter förarbete från Johan Manzambi.

Den 2 maj möts lagen återigen, då på Europa-Park Stadion.

Söndag 11 januari 17.30 spelar Wolfsburg borta mot Bayern München. Freiburg möter Hamburg hemma på Europa-Park Stadion lördag 10 januari 15.30.

Wolfsburg–Freiburg 3–4 (1–1)

Bundesliga, Volkswagen Arena

Mål: 0–1 (5) Philipp Treu, 1–1 (13) Dzenan Pejcinovic, 2–1 (49) Dzenan Pejcinovic, 2–2 (56) Vincenzo Grifo, 3–2 (69) Dzenan Pejcinovic (Patrick Wimmer), 3–3 (71) Självmål, 3–4 (78) Derry Scherhant (Johan Manzambi).

Varningar, Wolfsburg: Maximilian Arnold. Freiburg: Julian Schuster, Anthony Jung.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wolfsburg: 2-1-2

Freiburg: 2-1-2

Nästa match:

Wolfsburg: Bayern München, borta, 11 januari 17.30

Freiburg: Hamburger SV, hemma, 10 januari 15.30