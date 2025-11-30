Wolfsburg spelade lika borta mot Eintracht Frankfurt
- 1–1 mellan Eintracht Frankfurt och Wolfsburg
- Michy Batshuayi kvitterade på övertid
- Red Bull Leipzig nästa för Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt och Wolfsburg delade på poängen i mötet på Deutsche Bank Park i Bundesliga. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Det var fjärde matchen i rad utan seger för Wolfsburg.
Eintracht Frankfurt–Wolfsburg – mål för mål
Efter en mållös första halvlek gjorde Aaron Zehnter 1–0 till Wolfsburg i den 67:e minuten.
Kvitteringen kom på tilläggstid när Michy Batshuayi slog till och gjorde mål på straff för Eintracht Frankfurt. 1–1-målet blev matchens sista.
Eintracht Frankfurt har tre segrar och två oavgjorda och 9–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wolfsburg har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 6–9 i målskillnad.
Den 11 april möts lagen återigen, då på Volkswagen Arena.
Nästa motstånd för Wolfsburg är Union Berlin. Lagen möts lördag 6 december 15.30 på Volkswagen Arena.
Eintracht Frankfurt–Wolfsburg 1–1 (0–0)
Bundesliga, Deutsche Bank Park
Mål: 0–1 (67) Aaron Zehnter, 1–1 (90) Michy Batshuayi.
Varningar, Eintracht Frankfurt: Nathaniel Brown. Wolfsburg: Maximilian Arnold, Konstantinos Koulierakis, Denis Vavro, Patrick Wimmer.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Eintracht Frankfurt: 3-2-0
Wolfsburg: 1-1-3
Nästa match:
Wolfsburg: Union Berlin, hemma, 6 december
