Wolfsburg spelade lika borta mot Eintracht Frankfurt

1–1 mellan Eintracht Frankfurt och Wolfsburg

Michy Batshuayi kvitterade på övertid

Red Bull Leipzig nästa för Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt och Wolfsburg delade på poängen i mötet på Deutsche Bank Park i Bundesliga. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Wolfsburg.

Eintracht Frankfurt–Wolfsburg – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Aaron Zehnter 1–0 till Wolfsburg i den 67:e minuten.

Kvitteringen kom på tilläggstid när Michy Batshuayi slog till och gjorde mål på straff för Eintracht Frankfurt. 1–1-målet blev matchens sista.

Eintracht Frankfurt har tre segrar och två oavgjorda och 9–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wolfsburg har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 6–9 i målskillnad.

Den 11 april möts lagen återigen, då på Volkswagen Arena.

Nästa motstånd för Wolfsburg är Union Berlin. Lagen möts lördag 6 december 15.30 på Volkswagen Arena.

Eintracht Frankfurt–Wolfsburg 1–1 (0–0)

Bundesliga, Deutsche Bank Park

Mål: 0–1 (67) Aaron Zehnter, 1–1 (90) Michy Batshuayi.

Varningar, Eintracht Frankfurt: Nathaniel Brown. Wolfsburg: Maximilian Arnold, Konstantinos Koulierakis, Denis Vavro, Patrick Wimmer.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eintracht Frankfurt: 3-2-0

Wolfsburg: 1-1-3

Nästa match:

Wolfsburg: Union Berlin, hemma, 6 december