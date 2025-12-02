Asllani hyllar Sembrant: ”Hon ska vara så stolt över sin karriär”

STOCKHOLM. Linda Sembrant gör sin sista landslagssamling.

Efter nästan 18 år i landslaget ska Sembrant göra sin sista match som landslagsspelare.

– Jag tror folk inte förstår vad som krävs för att vara på högsta nivå i nästan 18 års tid, säger Kosovare Asllani under måndagens pressträff.

Foto: Bildbyrån

Linda Sembrant ska avsluta sin landslagskarriär efter nästan 18 år. Hon och Kosovare Asllani kom in nästan samtidigt och nu säger lagkapten Kosovare Asllani att det kommer bli tomt utan Sembrant i damlandslaget.

– Det finns ett så sjukt många minnen med ”Sempan” (Linda Sembrant). Hon är väl den enda som är kvar nu som har varit med från snart. Hon började samma år som mig fast hon våren kommer fram till och jag kom med på hösten 2008. Så hon är den som varit kvar så det kommer bli tomt, säger Kosovare Asllani på måndagens pressträff.

Det finns mycket som Kosovare Asllani tar med från deras gemensamma tid i landslaget, inte bara hur som är som spelare utan också som människa.

– Minnen finns hur många som helst. Allt från såklart hennes vinnarskalle mentalitet och kraven och prestationer och prestationer på högsta nivå under så många års tid. Till personen hon är i dag. Trygg, lojal, stabil. Allt man kan säga, väldigt fin människa. Så hon kommer vara saknad.

”När de föddes så kom vi med i landslaget”

Linda Sembrant kom med i landslaget i februari 2008, för nästan 18 år sedan. Det innebär att Sembrant har varit med i landslaget nästan lika länge som vissa av spelarna i truppen har levt.

Smilla Holmberg, född 2006 och Felicia Schröder, född 2007. Foto: Bildbyrån

– Hon ska vara så stolt över sin karriär. Jag tror folk inte förstår vad som krävs för att vara på högsta nivå under 17 års, nästan 18 år. för i februari så är det 18 år. Det är galet. Det är nästan åldern av de yngre som kommer upp här. När de föddes nästan så kom vi med i landslaget, det säger väl sitt, avslutar Kosovare Asllani.

Linda Sembrants sista match spelas mot Frankrike kl 19:00.