Officiellt: Linda Sembrant avslutar landslagskarriären

Hon har fyllt 38 år.

Nu tackar Linda Sembrant för sig i landslaget.

– Det är det tuffaste beslutet jag har tagit, säger hon i ett uttalande.

Linda Sembrant, 2025. Foto: Bildbyrån

Just nu befinner sig Linda Sembrant, 38, på läger med landslaget i Portugal inför de kommande Nations League-matcherna mot Frankrike.

Då kommunicerar det Svenska Fotbollförbundet att det blir det sista hon gör i den blågula tröjan.

– Det är det tuffaste beslutet jag har tagit och jag kommer nog aldrig varit helt redo att ta det. Men det är också med stolthet jag sitter här idag och kan ta det beslutet, säger Sembrant i ett uttalande

Totalt sett står mittbacken noterad för spel i 158 landskamper i vilka det har blivit 19 mål. Hon har även fem mästerskapsmedaljer på sitt landslags-cv.

– Jag har så många fina minnen i den här tröjan. Det har varit en fantastisk resa. Jag är stolt över all framgång vi uppnått, alla medaljer vi har vunnit och hur vi drivit damfotbollen framåt. Den glädje jag har fått uppleva under min landslagskarriär kommer jag alltid att bära med mig.

”Hon har inte lämnat någon oberörd”

Förbundskapten Tony Gustavsson:

– Hon har inte lämnat någon oberörd med sitt sätt att vara som person, spelare och ledare. Hon bidrar med professionalism och hjärta i allt hon gör. Hennes arv är något vi kommer göra allt vi kan för att bevara i landslaget. Vad hon är tar sig an framåt önskar jag henne ett stort lycka till, säger Gustavsson.

