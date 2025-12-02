Backar Gustavsson: ”Visar bara passion”

STOCKHOLM. Tony Gustavsson blev utvisad direkt efter slutsignal mot Frankrike.

Felicia Schröder visar förståelse för förbundskaptenen efter matchen.

– Tony visar bara passion och jag har full förståelse till det, säger hon till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det blev en ny dyster landslagssamling för det svenska damlandslaget.

Trots en stark upphämtning mot Frankrike hemma på 3 arena så blev det förlust i dubbelmötet, detta efter att fransyskorna avgjort matchen i förlängningen.

– Det är surt såklart, det är ingenting vid är nöjda med. Det är riktigt surt, säger Felicia Schröder till FotbollDirekt efter matchen.

Den stora snackisen efter matchen har varit Tony Gustavssons utvisning som han drog på sig direkt efter matchen. Förbundskaptenens frustration grundade sig i att det bara blev två minuters tilläggstid i den andra förlängningskvarten.

– Jag sa ”hur kan det bara vara två minuters (tillägg) när hon låg nere i fyra?” Hon (fjärdedomaren) svarade ‘whatever’, och då brann det till för mig, sa han till SVT efter matchen.

För FotbollDirekt visar jättetalangen Felicia Schröder förståelse för sin förbundskaptens agerande.

– Jag skulle säga att det är något i deras taktik, att spela på det sättet som de gör och det är någonting som vi måste kunna hantera. Tony visar bara passion och jag har full förståelse till det, säger hon till FD.

Nästa gång det vankas landslagsspel för damlandslaget är i mars då VM-kvalet inleddes med bortamöten med Italien och Serbien.