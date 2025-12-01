Blågult förbereder för straffläggning: ”Alla har ärr i livet”

STOCKHOLM. Sverige ska möta Frankrike i en avgörande returmatch i Nations League-bronsmatchen.

Frankrike går in med en fördel efter 2–1 segern på hemmaplan – samtidigt Tony Gustavsson förbereder laget på straffläggning.

– Vi måste ta hänsyn till att det faktiskt också kan bli förlängning och straffar. Så den här påminner ju om en slutspelsmatch i ett mästerskap, säger Tony Gustavsson under måndagens pressträff.

Foto: Bildbyrån

Sverige välkomnar Frankrike till 3Arena för att spela returmötet i Nations Leauge-bronsmatchen. Damlandslaget har ett 2–1 underläge att vända och skulle dubbelmötet sluta oavgjort så kommer matchen gå till förlängning och sedan straffar, något som förbundskapten Tony Gustavsson är förberedd på och han tänker på vikten av att ha en bra slutelva.

– Vi måste ta hänsyn till att det faktiskt också kan bli förlängning och straffar. Så den här påminner om en slutspelsmatch i ett mästerskap. Ni vet att jag alltid tjatar om startelva och slutelva, men det är ingen tillfällighet att jag gör det. För jag vet statistiskt att matcher avgörs på en slutelva, säger Gustavsson på pressträffen och fortsätter:

– Tittar du på mål i mästerskap och när man spelar medalj så är det ofta sista 30 som det mesta händer. Så vi kommer ha perspektiv på vilket lag vi tycker passar bäst i matchbilden i början och också vad vi vill ha för typ av växel i matchen för vi behöver ju vända ett underläge.

”Blågult” förbereder sig nu för en straffläggning och då har laget tränat mycket på allt runt om straffarna och hur man ska tänka mentalt inför vad som kan komma.

– Till exempel hur man står i cirkeln innan man går upp och slår sin straff. Vilken rutin man har innan man slår den, hur man lägger upp bollen, vilken ansats man tar och inte minst hur man hanterar sina tankar. För nervös kommer alla vara. Det handlar bara om vad gör man när man är nervös.

”Alla människor har ärr i livet”

Senaste gången damlandslaget slog straffar var i EM, där man på ett brutalt sätt åkte ur sommarens mästerskap. Det var ett jobbigt uttåg för både spelare, ledare och supportar.

Foto: Bildbyrån

Efter uttåget var det mycket känslor, tårar och krossade drömmar. Nu har laget jobbat en hel del på det mentala för att normalisera de mörka känslorna och tankarna.

– Jag tror att alla vi människor har ärr i livet som gör att det kanske triggar igång muskelminnen och andra nerver. Att man förknippar det med något negativt. Då handlar det bara om att normalisera det. Det är normalt att sådana tankar kommer. För det handlar inte om att ta bort tankarna. Utan det handlar om vad man gör när man får de tankarna.

Under EM var det en hel del snack om att vissa spelare inte ville så en straff, av flera olika anledningar. Tony Gustavsson säger att alla i truppen måste vara redo för att gå fram och ta en straff, just för att det inte går att stå över.

– Det går ju inte att stå över, det är det som är grejen. Tittar vi på det jag upplevde i Australien så går det till 20 straffar. Så att är man på banan när matchen slutar så måste man veta vilken straff man vill slå. Och där har vi varit tydliga med att alla måste förbereda sig för att slå en straff. Sen kan det vara så att man är trygg med att vara i första fem och några känner att jag vill gärna vara så sent som möjligt då sannolikheten för att man ska behöva slå en är liten. Men att alla spelare måste förbereda sig för att slå en straff på den här nivån, det är en självklarhet.

Men för Tony Gustavsson handlar det om en sak. Trygghet och acceptans. Att det är en familj som står enad vad som än händer.

– Det handlar om en trygghet. Allt handlar om en trygghet. Att känna sig safe. Oavsett vad, oavsett om du sätter den eller missar, så vet vi att vi älskar dig för den du är. Du är accepterad, du tillhör det här laget, vi är en familj, vi står där tillsammans. Skapa den tryggheten mentalt. Det är det absolut viktigaste, avslutar Tony Gustavsson.

Sverige tar emot Frankrike 2 december kl 19:00 på 3Arena.