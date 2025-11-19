Eriksson kan inte ersättas: ”Hon är unik – vi får kompensera”

STOCKHOLM. Första landslagstruppen efter att Magdalena Eriksson tackat för sig har tagits ut.

I den finns ingen rak ersättare till 32-åringen, för att ersätta henne rakt av tror inte förbundskapten Tony Gustavsson går.

– Hon är unik både i sina spelaregenskaper och i sin personlighet, däremot så så får vi kompensera, säger han till FotbollDirekt efter dagens trupputtagning.

Foto: Bildbyrån

Bronsmatch i Nations League väntar för Sverige, med det första mötet i Frankrike i slutet av nästa vecka och returen hemma i Stockholm tidigt veckan efter det.

Till dessa bronsmatcher har förbundskapten Tony Gustavsson i dag valt ut sin trupp och den stora frågan inför har såklart varit vem som kommer att ersätta Magdalena Eriksson, som i helgen kom med det oväntade beskedet att hon valt att avsluta sin landslagskarriär. Någon rak ersättare finns dock inte i truppen, enligt Gustavsson.

– Jag tror inte att man ska se det på det sättet, jag tror inte att man kan ta ut ”Magda” och sätta in en spelare som blir en ny ”Magda”. Hon är unik både i sina spelaregenskaper och i sin personlighet, däremot så så får vi kompensera. Spelare som Nathalie Björn med flera som har erfarenhet och vet vad den här gruppen står för och har stått för under en längre tid med ”Magdas” stolthet att dra på sig en landslagströja, oavsett om det är i träning eller i match. Hennes vinnarskalle, hennes professionalism, hon är mer än fotboll ”Magda”. Det vet alla de här spelarna, så då blir det att de får kompensera och ta ett större ansvar, säger han till FotbollDirekt och fortsätter:

Gustavsson. Foto: Bildbyrån

– Vi ska inte förvänta oss att Elma eller Bella, bara för att de är vänsterfotade mittbackar, ska vara en ny ”Magda”, däremot de fotbollsegenskaper som de mittbackarna har är jättespännande och vi måste låta de få tid att växa in i landslagsmiljön, så att de i en framtid förhoppningsvis kan prestera lika bra som ”Magda”, men vi ska inte lägga krav på dem att de ska vara en ny ”Magda” i dag.

Det har ju varit mycket snack om den här generationsväxlingen som måste komma, känner du nu att med ”Magdas” besked att det nu kanske går lite fortare än vad du hade hoppats på?

– Det är självklart så att det hade varit en förmån att ha ”Magdas” erfarenhet och personlighet i det här, vi hade fått en bättre bredd, en bättre stabilitet och en bättre kontinuitet. Det hade även kunnat vara en naturligare inslussning av en del unga spelare, nu måste det gå fortare. Samtidigt fungerar jag så som människa att när jag vet vad som gäller så ser jag möjligheter och så gräver jag där jag står och nu är vi där vi är och då ska vi göra det bästa av det.

”Jag tror att det är väldigt viktigt att man jobbar väldigt tätt ihop med de två landslagen”

Just gällande unga spelare så är det framförallt två namn som sticker ut i dagens trupp, Real Madrids Bella Andersson och BK Häckens Alice Bergström. Redan under presskonferensen berättade Gustavsson att en starkt bidragande faktor till att duon nu får chansen i A-landslaget är för att man imponerades under den senaste U23-samlingen.

Att premiera spelare från U23-landslaget och ha en nära dialog med det landslaget är dock inget förbundskaptenen anser att han är först med.

– Jag tycker att vi har sett det över åren även innan jag kom in, jag vet att Peter (Gerhardsson) och Magnus (Wikman) jobbade väldigt nära U23, ibland till och med kanske gjort bedömningen att en spelare skulle må bättre av att vara i U23 för att få matcher istället för att vara utespelare nummer 20 i A-truppen, det har vi sett tidigare.

– Sen tror jag att det är väldigt viktigt att man jobbar väldigt tätt ihop med de två landslagen, dels att man har en tydlig kravbild över vad som krävs när man drar på sig landslagströjan, kanske också kopplar lite spelidé och principer. Men också att spelare som kanske blir lite besvikna över att man hamnar i U23 ändå åker dit och gör sitt bästa och vet att man har ögonen på sig. Det är inte bara U23-förbundskaptenen som ser dina prestationer, det gör alla i A-landslaget också. Därför är det också roligt att premiera två spelare som gjort det väldigt bra under senaste samlingen.