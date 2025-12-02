Evelyn Ijeh efter målet: ”Viktigt att kunna bidra”

STOCKHOLM. Evelin Ijeh tände hopp i Sveriges bronsdrömmar.

Hon gjorde Sveriges kvitteringsmål i slutet av matchen men då blev det storbråk.

– Jag tror det är bara hets. De vill liksom försöka maska så mycket som möjligt och ja, det är skittråkigt. Men så kan fotbollen gå ibland, säger målskytten efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Sverige förlorade Nations League-bronsmatchen mot Frankrike. Dubbelmötet slutade 4–3 till Frankrike som tog hem bronset. Men trots ännu en förlust för damlandslaget så tycker Evelyn Ijeh att de kan ta med sig mycket bra från matchen.

– Självklart är man lite besviken över resultatet. Jag tycker vi fightas till slutet men självklart är det tråkigt, men jag tycker det är mycket bra man kan ta med sig från den här matchen också, säger Ijeh.

Milanspelaren Evelyn Ijeh blev inbytt och väckte liv i Sveriges dröm om en medalj när hon kvitterade i den 84:e minuten.

– Jag tycker självklart att det är väldigt skönt att komma in i en match. Speciellt en sån här match. Det är väldigt viktigt att kunna bidra så mycket som möjligt. Så det känns bra. Jag tycker vi kan ta med oss mycket bra saker även om resultatet inte var det bästa.

Ijeh tycker att detta var hennes bästa insats i landslaget.

– Ja, jag tycker ändå, speciellt när man får mycket tid på planen, så kan man ändå bidra med mycket mer. Komma in i matchen mycket mer också.

Foto: Bildbyrån

Efter matchen uppstod det bråk, vad hände där?

– Jag gör ju målet och sen så firar jag med Filippa och sen undrar jag var är bollen. Det är mycket som händer där. Jag tror det är bara hets. De vill liksom försöka maska så mycket som möjligt och ja, det är skittråkigt. Men så kan fotbollen gå ibland.