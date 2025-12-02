Sverige missar medalj – föll mot Frankrike

Sverige tog emot Frankrike i den avgörande bronsmatchen i Nations League.

Det hela gick till förlängning.

Då vann Frankrike med totalt 4–3 och Sverige hamnar utanför prispallen.

Foto: Bildbyrån

Sverige behövde ta en seger inför returen mot Frankrike i Nations League-bronsmatchen. I det första mötet vann fransyskorna med 2–1 efter ett sent mål.

Under tisdagen tog Blågult emot Frankrike hemma på 3Arena i Stockholm.

I den första halvleken var det Frankrike som dominerade. Bortanationen tilldelades en frispark och det hela renderade i en stolpträff. Närmare än så kom inget av landslagen i den första halvleken.

I den andra akten blev det en kalldusch för de svenska damerna. Frankrike lyckades, genom Clara Mateo, sätta 1–0 och det krävdes två mål för att Sverige skulle ta ikapp.

Med dryga fem minuter kvar fick Sverige en frispark och då nådde inhopparen Evelyn Ijeh högst och stångade in kvitteringen. När matchen var tre minuter från att blåsas av lyckades Sverige vända.

Rosa Kajafi, även hon inbytt, sprang fri på ett inlägg och enkelt petade in 2–1-målet med huvudet i den 90:e minuten. Därmed gick det hela till förlängning.

Den första förlängningshalvleken förblev mållöst. I den andra smällde det efter en minut när Kelly Gago kom fri framför Jennifer Falk och rakade in 2–2-målet i matchen.

Blågult lyckades inte svara upp och slutar därmed utanför prispallen i Nations League.