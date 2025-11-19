Förklarar uttagningen av talangerna: ”Varit en viktig del”

Bella Andersson och Alice Bergström är de två överraskningarna i Tony Gustavssons landslagstrupp.

En stark U23-samling senast för de båda har varit bidragande menar förbundskaptenen.

– Både Bella och Alice gjorde en väldigt bra U23-samling, det har varit en viktig del i denna uttagning, säger han under dagens presskonferens.

Foto: Bildbyrån

Bronsmatch mot Frankrike i Nations League är det som väntar Sverige och förbundskapten Tony Gustavsson.

Inför det dubbelmötet så har nu truppen tagits ut och efter att Magdalena Eriksson valt att tacka för sig i Blågult var det självklart att uttagningen skulle se annorlunda ut gällande försvarsspelare.

Valen som Gustavsson har gjort är att ta ut den förre Bajen-talangen Bella Andersson, som i somras flyttade till Real Madrid, samt BK Häckens succéspelare Alice Bergström.

– Både Bella och Alice gjorde en väldigt bra U23-samling, det har varit en viktig del i denna uttagning, säger Gustavsson om valet att ta ut duon.

I Gustavssons nya landslagstrupp återfinns även ett namn som saknades senast, nämligen Madelen Janogy.

– Hon tog feedbacken på väldigt bra sett, visade tydligt att hon ville vara med. Kommit in i väldigt bra form, så det ska bli väldigt kul att få träffa Madde, säger Gustavsson.

Den första bronsmatchen mot Frankrike går av stapeln fredag den 28:e i Frankrike, returen i Stockholm spelas sedan den 2:a december.