Förklarar uttagningen av talangerna: ”Varit en viktig del”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Bella Andersson och Alice Bergström är de två överraskningarna i Tony Gustavssons landslagstrupp.
En stark U23-samling senast för de båda har varit bidragande menar förbundskaptenen.
– Både Bella och Alice gjorde en väldigt bra U23-samling, det har varit en viktig del i denna uttagning, säger han under dagens presskonferens.
Bronsmatch mot Frankrike i Nations League är det som väntar Sverige och förbundskapten Tony Gustavsson.
Inför det dubbelmötet så har nu truppen tagits ut och efter att Magdalena Eriksson valt att tacka för sig i Blågult var det självklart att uttagningen skulle se annorlunda ut gällande försvarsspelare.
Valen som Gustavsson har gjort är att ta ut den förre Bajen-talangen Bella Andersson, som i somras flyttade till Real Madrid, samt BK Häckens succéspelare Alice Bergström.
– Både Bella och Alice gjorde en väldigt bra U23-samling, det har varit en viktig del i denna uttagning, säger Gustavsson om valet att ta ut duon.
I Gustavssons nya landslagstrupp återfinns även ett namn som saknades senast, nämligen Madelen Janogy.
– Hon tog feedbacken på väldigt bra sett, visade tydligt att hon ville vara med. Kommit in i väldigt bra form, så det ska bli väldigt kul att få träffa Madde, säger Gustavsson.
Den första bronsmatchen mot Frankrike går av stapeln fredag den 28:e i Frankrike, returen i Stockholm spelas sedan den 2:a december.
Den här artikeln handlar om: