Gustavsson efter förlusten: ”Otroligt bra match – blir hårt straffade”

Frankrike avgjorde på tilläggstid och Sverige lämnade bortaplan poänglösa.

Trots det ser förbundskapten Tony Gustavsson flera starka insatser att bygga vidare på.

– Jag känner att vi gör en otroligt bra match mot ett tufft Frankrike, säger han.



Det blev en bitter avslutning för Sverige i mötet med Frankrike. När Stina Blackstenius kom in och satte kvitteringen såg blågult ut att gå mot ett oavgjort resultat. Men i matchens allra sista sekvenser, på en hörna, gjorde hemmalaget 2-1.

– Att släppa in två mål på övertid känns inte riktigt i paritet med matchbilden, säger förbundskapten Tony Gustavsson till SVT:s sändning efter matchen.

Gustavsson menar att Sverige stod upp väl mot ett av världens bästa lag.

– Jag känner att vi gör en otroligt bra match mot ett tufft Frankrike på bortaplan som är en jättetuff match, säger han och fortsätter:

– Jag tycker att det är orättvist att vi ligger under med 1–0 i halvtid. Vi har två jättelägen att leda, och i stora delar av andra halvlek dominerar vi till och med Frankrike. De ser lite chockade och förvånade ut över vårt presspel.

Trots den starka prestationen kostade två sena situationer Sverige dyrt.

– Det är bara två moment i matchen och de kostar oss två mål. Jag tycker att det är lite väl hårt straffat för det, säger Gustavsson.

Nu väntar returen nästa vecka på 3Arena i Stockholm. Där måste Sverige vända 1–2-underläget för att ta brons i Nations League.