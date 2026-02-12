JUST NU: Sveriges Nations League-motstånd lottat
I höst spelar Sverige Nations League igen.
Nu står det klart vilka lag som Blågult ställs emot.
Efter vinsten i C-divisionen under Jon Dahl Tomasson hösten 2024 är Sverige tillbaka i B-divisionen – där allt började med tuneringens start hösten 2018.
Då vann Janne Anderssons landslag B-divisionen – för att sedan ramla ur A-divisionen 2020 och B-divisionen 2022.
Under torsdagskvällen lottades grupperna till hösten – och för Sveriges del väntar Polen, Bosnien och Rumänien.
B-divisionen:
Grupp 1: Skottland, Schweiz, Slovenien, Nordmakedonien.
Grupp 2: Ungern, Ukraina, Georgien, Nordirland.
Grupp 3: Israel, Österrike, Irland, Kosovo.
Grupp 4: Polen, Bosnien och Hercegovina, Rumänien, Sverige.
