STOCKHOLM. Anna Sandbergs mamma gick bort i sommars.

Nu har hon valt att hylla sin mamma med en ny tatuering.

– Det betyder mycket att ha den och bli påmind om henne och vilken fantastisk person hon var, säger Sandberg till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Anna Sandbergs mamma gick bort hastigt i somras. Det har varit en turbulent höst för vänsterbacken som kommit tillbaka i damlandslaget efter att ha varit petad i bland annat EM. I Tony Gustavssons första landslagstrupp var hon tillbaka, men till denna samling med en ny tatuering där hon har skrivit på armen för att hylla sin mamma.

– Jag gjorde den för några dagar sen. Jag frågade mamma vad hon ville att jag skulle göra innan hon gick bort, säger Anna Sandberg till FotbollDirekt. ’

Hur är det att spela med den och alltid ha din mamma så nära?

– Det är såklart jättestort. Jag spelade med bandage runt om den för att vara rädd om den nu i början men det betyder mycket att ha den och bli påmind om henne och vilken fantastisk person hon var men också att jag vill hylla henne.

”Det kommer aldrig bli som förut”

Hösten har varit tuff för Sandberg. Det har varit en helt ny vardag att vänja sig med, samtidigt som fotbollen gått bättre än någonsin i både landslaget och i Manchester United.

– En berg och dalbana om jag ska vara ärlig. Den har gått mycket upp och ner och det är fortfarande svårt att hitta en ny vardag för det kommer aldrig bli som förut men på något sätt har tiden gått. Det har varit mycket matcher och fullt upp hela tiden, så fortbollen har varit en räddning för mig.

Anna Sandberg är tillbaka i landslaget och har fått förtroendet att fylla stora skor i Jonna Anderssons frånvaro. Något Sandberg har gjort med bravur, tillsamans med den nya backkollegan Elma Junttila-Nelhage.

– Det känns jättebra. Jag har haft en fin säsong i United hittills och har kunnat bära med mig det hit och fortsatt på det här. Det är dessa matcher man vill spela, så att få chansen och förtroendet är jättekul, säger hon och fortsätter.

– Det är mycket nytt överallt så det är många unga spelare som kommer in. Jag och Elma har ett förflutet i Häcken och vi har skitkul ihop. Generationsväxlingen behöver komma någon gång och det börjar hända nu, avslutar Sandberg