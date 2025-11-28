Svenska ilskan efter kallduschen: ”Jävligt surt”

Sverige släppte in mål i den 96:e minuten mot Frankrike.

Något som upprörde de svenska landslagsspelarna.

– Otroligt frustrerande, säger Stina Blackstenius till SVT.

– Det är onödigt, konstaterar Elma Junttila Nelhage.

Foto: Bildbyrån

Sverige ställdes mot Frankrike i det första av två bronsmatcher i Nations League.

En match där Sverige lyckades kvittera genom ett inlägg från Anna Sandberg till Stina Blackstenius, efter att ha hamnat i underläge i den första halvleken.

– Det är ett jättefint inlägg så bara för mig att hitta en bra position och lyckas få in den, säger Stina Blackstenius.

Matchen slutade dock i moll. I slutsekunderna av matchen tilldelades fransyskorna en hörna. Då kom Griedge Mbock fri och stångade in 2–1-målet till Frankrike.

– Svårt att summera när det slutar på det här sättet. Otroligt frustrerande att släppa in i sista sekunden. Otroligt besviken, säger Stina Blackstenius i SVT.

– Just nu är det bara jävligt surt. Att förlora på övertid är aldrig roligt. Det är onödigt att ta på sig en hörna, det är bara surt, säger Elma Junttila Nelhage.

Returen spelas den 2 december i Stockholm.



