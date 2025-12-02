Tony Gustavsson gör dubbelbyte – direkt efter Frankrikes mål

Frankrike leder returen med 1–0 mot Sverige.

Då gjorde Tony Gustavsson ett dubbelbyte dirket efter målet.

Foto: Bildbyrån

Frankrike leder bronsreturen i Nations Leauge. Efter Frankrikes ledningsmål gjorde Tony Gustavsson ett dubbelbyte.

Anna Sandberg ersattes mot Filippa Angeldahl samtidigt som Fridolina Rolfö ersattes med Monica Jusu Bah. Hanna Lundkvist som spelat som mittfältare tog Sandbergs vänsterkant medan Jusu Bah gjorde sitt på mittfältet. Efter bara några minuter på plan var Jusu Bah nära att kvittera för Sverige.

