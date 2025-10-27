TV: Skämt-bråket: ”Stockholmare förstår inte”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
GÖTEBORG. Smilla Holmberg vs Jennifer Falk.
På dagens pressträff blossade ett skämtsamt ordbråk upp.
– Jag tror inte att stockholmare förstår, säger målvakten.
Är Göteborgsskämt bara för Göteborgare?
- Ja!
- Nej!
0 Votes
Det svenska damlandslaget har samlats i Göteborg för tisdagskvällens returmöte med den regerande världsmästaren Spanien. Då är skämtdrottningen Jennifer Falk, 32, tillbaka på hemmaplan.
Häcken-målvakten har, i sann Göteborgsanda, gjort sig känd för sin fallenhet för vitsar och skämt. Men än har Falks skämtande inte nått den 13 år yngre landslagskollegan Smilla Holmberg.
– Inte så mycket. Hon måste nog steppa upp där tror jag, säger ytterbacken på måndagens pressträff och blickar ut mot Falk i kulisserna.
– Du har bara inte varit här så mycket, svarar målvakten.
– Nej, eller hur? Du har inte dragit några för mig, replikerar Holmberg med ett skratt.
Falk levererar nådastöten:
– Jag tror inte att stockholmare förstår, skämtar hon.
✔️ Se klippet i spelaren ovan!
Den här artikeln handlar om: