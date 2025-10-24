Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Där kan du se Sverige mot Spanien i Nations League-semin

Det står mycket på spel för sveriges damlandslag.
I kväll, fredag, ställs ”Blågult” mot Spanien i den första av två semifinaler i Nations League.
Här är allt du behöver veta inför matchen.

250717 Fridolina Rolfö, Kosovare Asllani, Johanna Rytting Kaneryd och Stina Blackstenius från Sverige firar efter 2-0 under UEFA Women's Euro 2025-kvartsfinalen i fotboll mellan Sverige och England den 17 juli 2025 i Zürich.
Foto: Bildbyrån

Den nya svenska förbundskaptenen Tony Gustavsson, som tog över efter Peter Gerhardsson, har samlat damlandslaget för första gången. Då är det skarpt läge direkt för ”Blågult”-bossen.

I kväll, fredag, ställs Sverige mot EM-tvåan och den regerande världsmästaren Spanien i den första av två semifinaler i Nations League. ”Blågult” tog sig dit genom att vinna sin grupp efter seger mot Danmark.

  • Arena: Estadio La Rosaleda, Málaga
  • Datum: 24 oktober 2025
  • Avsparkstid: 20:00
  • Streamingplattform: SVT

Var kan jag streama matchen mellan Sverige och Spanien?

Nations League-semifinalen mellan Spanien och Sverige sänds på SVT och du kan se det heta mötet på SVT 2 från klockan 19:30 på fredagskvällen. Matchen kommenteras av Chris Härenstam och Hanna Marklund, och i studion sitter Lotta Schelin och Elena Sadiku som experter.

251023 Förbundskapten Tony Gustavsson för det svenska damlandslaget i fotboll intervjuas av media vid ett pressevenemang den 23 oktober 2025 i Puerto Banus.
Tony Gustavsson. Foto: Bildbyrån

Du kan även streama matchen på SVT Play.

Sverige mot Spanien – Vad kan man förvänta sig?

Sverige är en av fyra kandidater till att ta hem Nations League 2025 efter att ha vunnit grupp 4 framför Italien, Danmark och Wales. För motståndet står Spanien, som så sent som i somras var i final i EM och förlorade mot England, som slog ut ”Blågult” i slutspelet. Det spanska damlandslaget är regerande världsmästare efter att ha vunnit VM 2023.

Nationen som vinner semifinalen ställs mot Tyskland eller Frankrike i ett dubbelmöte i finalen.

Den första av två semifinaler spelas i Spanien under fredagen. Returen spelas på Gamla ullevi i Göteborg tisdag den 28 oktober.

Så startar Sverige mot Spanien

Under torsdagen avslöjade den nya förbundskaptenen Tony Gustavsson vilken startelva han kommer att ställa upp med i sin allra första match som ”Blågult”-tränare. Mot Spanien kommer Sverige, enligt Gustavsson, att starta med följande elva:

251023 Kosovare Asllani från det svenska damlandslaget i fotboll intervjuas av media vid ett pressevenemang den 23 oktober 2025 i Puerto Banus.
Kosovare Asllani. Foto: Bildbyrån

Falk – Lundkvist, Björn, Ilestedt, Sandberg – Angeldahl, Asllani, Zigiotti Olme – Rytting Kaneryd, Blackstenius, Rolfö.

Så spelas slutspelet i Nations League

  • Tyskland – Frankrike, 24 oktober 17:45
  • Spanien – Sverige, 24 oktober 20:00
  • Sverige – Spanien, 28 oktober 19:00
  • Frankrike – Tyskland, 28 oktober 21:10

