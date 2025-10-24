Det står mycket på spel för sveriges damlandslag.

I kväll, fredag, ställs ”Blågult” mot Spanien i den första av två semifinaler i Nations League.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Foto: Bildbyrån

Den nya svenska förbundskaptenen Tony Gustavsson, som tog över efter Peter Gerhardsson, har samlat damlandslaget för första gången. Då är det skarpt läge direkt för ”Blågult”-bossen.

I kväll, fredag, ställs Sverige mot EM-tvåan och den regerande världsmästaren Spanien i den första av två semifinaler i Nations League. ”Blågult” tog sig dit genom att vinna sin grupp efter seger mot Danmark.

Arena: Estadio La Rosaleda, Málaga

Datum: 24 oktober 2025

Avsparkstid: 20:00

Streamingplattform: SVT

Var kan jag streama matchen mellan Sverige och Spanien?

Nations League-semifinalen mellan Spanien och Sverige sänds på SVT och du kan se det heta mötet på SVT 2 från klockan 19:30 på fredagskvällen. Matchen kommenteras av Chris Härenstam och Hanna Marklund, och i studion sitter Lotta Schelin och Elena Sadiku som experter.

Tony Gustavsson. Foto: Bildbyrån

Du kan även streama matchen på SVT Play.

Sverige mot Spanien – Vad kan man förvänta sig?

Sverige är en av fyra kandidater till att ta hem Nations League 2025 efter att ha vunnit grupp 4 framför Italien, Danmark och Wales. För motståndet står Spanien, som så sent som i somras var i final i EM och förlorade mot England, som slog ut ”Blågult” i slutspelet. Det spanska damlandslaget är regerande världsmästare efter att ha vunnit VM 2023.

Nationen som vinner semifinalen ställs mot Tyskland eller Frankrike i ett dubbelmöte i finalen.

Den första av två semifinaler spelas i Spanien under fredagen. Returen spelas på Gamla ullevi i Göteborg tisdag den 28 oktober.

Så startar Sverige mot Spanien

Under torsdagen avslöjade den nya förbundskaptenen Tony Gustavsson vilken startelva han kommer att ställa upp med i sin allra första match som ”Blågult”-tränare. Mot Spanien kommer Sverige, enligt Gustavsson, att starta med följande elva:

Kosovare Asllani. Foto: Bildbyrån

Falk – Lundkvist, Björn, Ilestedt, Sandberg – Angeldahl, Asllani, Zigiotti Olme – Rytting Kaneryd, Blackstenius, Rolfö.

Så spelas slutspelet i Nations League