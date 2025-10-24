Där kan du se Sverige mot Spanien i Nations League-semin
Det står mycket på spel för sveriges damlandslag.
I kväll, fredag, ställs ”Blågult” mot Spanien i den första av två semifinaler i Nations League.
Här är allt du behöver veta inför matchen.
Den nya svenska förbundskaptenen Tony Gustavsson, som tog över efter Peter Gerhardsson, har samlat damlandslaget för första gången. Då är det skarpt läge direkt för ”Blågult”-bossen.
I kväll, fredag, ställs Sverige mot EM-tvåan och den regerande världsmästaren Spanien i den första av två semifinaler i Nations League. ”Blågult” tog sig dit genom att vinna sin grupp efter seger mot Danmark.
- Arena: Estadio La Rosaleda, Málaga
- Datum: 24 oktober 2025
- Avsparkstid: 20:00
- Streamingplattform: SVT
Var kan jag streama matchen mellan Sverige och Spanien?
Nations League-semifinalen mellan Spanien och Sverige sänds på SVT och du kan se det heta mötet på SVT 2 från klockan 19:30 på fredagskvällen. Matchen kommenteras av Chris Härenstam och Hanna Marklund, och i studion sitter Lotta Schelin och Elena Sadiku som experter.
Du kan även streama matchen på SVT Play.
Sverige mot Spanien – Vad kan man förvänta sig?
Sverige är en av fyra kandidater till att ta hem Nations League 2025 efter att ha vunnit grupp 4 framför Italien, Danmark och Wales. För motståndet står Spanien, som så sent som i somras var i final i EM och förlorade mot England, som slog ut ”Blågult” i slutspelet. Det spanska damlandslaget är regerande världsmästare efter att ha vunnit VM 2023.
Nationen som vinner semifinalen ställs mot Tyskland eller Frankrike i ett dubbelmöte i finalen.
Den första av två semifinaler spelas i Spanien under fredagen. Returen spelas på Gamla ullevi i Göteborg tisdag den 28 oktober.
Så startar Sverige mot Spanien
Under torsdagen avslöjade den nya förbundskaptenen Tony Gustavsson vilken startelva han kommer att ställa upp med i sin allra första match som ”Blågult”-tränare. Mot Spanien kommer Sverige, enligt Gustavsson, att starta med följande elva:
Falk – Lundkvist, Björn, Ilestedt, Sandberg – Angeldahl, Asllani, Zigiotti Olme – Rytting Kaneryd, Blackstenius, Rolfö.
Så spelas slutspelet i Nations League
- Tyskland – Frankrike, 24 oktober 17:45
- Spanien – Sverige, 24 oktober 20:00
- Sverige – Spanien, 28 oktober 19:00
- Frankrike – Tyskland, 28 oktober 21:10
