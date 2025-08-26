Kristoffer Olsson gjorde nyligen tävlingscomeback på fotbollsplan.

Nu ska mittfältaren visa upp sig i en annan sport.

Till helgen ska han nämligen gå en boxningsmatch mot lagkamraten Maic Sema.

Foto: Bildbyrån

Kristoffer Olsson har tagit sig tillbaka till fotbollen och han gjorde nyligen tävlingscomeback på planen, detta för division 2-klubben IK Sleipner.

Nu bekräftar Olsson ett oväntat val, till helgen så ska han gå en boxningsmatch mot lagkamraten Maic Sema.

Det är en uppvisningsmatch som äger rum i hemorten Klockaretorpet.

– Jag och Maic är ju lagkamrater så vi ska försöka att inte skada varandra för mycket. Jag tyckte det lät som en rolig grej, det är ju inget allvar i det, säger Olsson till Radiosporten.

Kristoffer Olsson drabbades som bekant av flera blodproppar i hjärnan i början av 2024.

Trots det så är han nu inte rädd för slag mot huvudet.

– Jag har inte ens tänkt på det. Det är samma med fotbollen, där kan man få en boll i huvudet. Vi har skojat lite om vem som kommer få in ett rejält slag. Sen kanske man blir knockad, men jag tror inte att jag dör av det, säger han till Radiosporten.

Sedan comebacken i IK Sleipner har det blivit fyra framträdanden i division 2 för Olsson.