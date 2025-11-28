Tvingas hosta upp ännu större pengar till Bajen

Deniz Gül.

Som han nu växer i den portugisiska storklubben FC Porto.

Bara den senaste veckan har på ett större vis satt honom på den internationella kartan – och nu tickar en större mångmiljonbonus in för Bajen, enligt uppgifter till FD.

Foto: Alamy

Hammarbys försäljning i fjol är bland det mer uppseendeväckande från allsvenskan på många år.

Dels för att Deniz Gül inte ens var ordinarie i Bajen när det hände – men också för att det handlade om en storklubb som FC Porto och en summa på hela 50 miljoner kronor.

Nu ser nästa steg ut att börja veckla ut sig för den 21-årige anfallaren.

I förra veckan imponerade han i VM- kvalet för det turkiska landslaget när han gjorde mål mot Spanien. I går kväll startade han dessutom i Europa League med höga betyg när franska Ligue 1-klubben Nice krossades (3-0).

Enligt FotbollDirekts uppgifter kommer nu fina ekonomiska effekter för Hammarby.

Efter den stora övergången till Porto så är nu – i takt med hans framgång – ytterligare tio miljoner kronor i bonusar på väg in på Bajens konto.

Gül står noterad för tre mål och en assist på 14 framträdanden den här säsongen. Kontraktet med Porto sträcker sig till sommaren 2029.