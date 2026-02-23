Dyster bild – har hamnat i stentuff verklighet 

Keita Kosugi har hamnat i en hård verklighet.

Inte en enda spelminut för Frankfurt efter flytten från Djurgården.

I helgen såg det ut på samma vis igen.

Såld för 65 miljoner kronor och allsvenskans dyraste ytterback genom tiderna men i Frankfurt så får han än så länge finna sig i att stå i skymundan.

Och det rejält.

Starten i Tyskland är allt annat än enkel.

Ingen start eller ens en enda spelminut och i helgen såg det ut på samma vis i stormötet mot Bayern München (2-3).

Keita Kosugi blev på nytt kvar på bänken en hel match.

Den japanske vänsterbacken från Djurgården har vid det här laget varit tillgänglig i åtta Bundesliga-matcher. Sju av dessa har han fått se helt från bänken och i en har han helt utelämnats.

I dessa matcher har det bara blivit en seger för Frankfurt – mot Borussia Mönchengladbach för en vecka sedan.

Men kanske är chanser på gång, rimligen ska han kunna hoppas på det genom att hans nya klubb har klara försvarsproblem.

Nära 20 baklängesmål mål så här långt.

Under fjolårssäsongen noterades Kosugi för fem assist på 28 matcher i allsvenskan.