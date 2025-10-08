Glädjebeskedet om Besara

Hammarbys förhandlingar med Nahir Besara uppges ha framgång.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt finns nu en tydlig samsyn och ett genombrott uppges som mycket nära med klubbens kanske viktigaste spelare.

Foto: Bildbyrån

Hammarbys Nahir Besara må vara uppe i 34 års ålder men har i år sett bättre ut än kanske någonsin.

Besara har återigen varit en av Bajens mest tongivande spelare och han toppar skytteligan och har fortsatt en nyckelroll både på och utanför planen.

Men en förlängning av hans kontrakt har dragit ut på tiden – trots att det har varit en prioriterad fråga för klubben.

Men nu är saker alltså på gång.

Ett bud finns och enligt FotbollDirekts uppgifter har parterna den senaste tiden tagit stora steg mot en lösning.

Enligt vad FD erfar finns i praktiken en muntlig överenskommelse runt hörnet – och mycket tyder nu på att ett nytt kontrakt kan bli officiellt under kommande vecka.

När FD når spelarens agent Jimmy Hermez(i mitten av bilden) så vill han inte kommentera men hälsar likväl att processen går i rätt riktning.

Besaras senaste kontraktsförlängning med Hammarby kom i april 2023 och mittfältaren så då följande:

– Jag är väldigt glad, stolt och hedrad över att skriva på ett nytt och långt kontrakt med Hammarby, sa han då via klubbens hemsida.

Totalt den här säsongen så har Besara stått för 15 mål och tre assist på 26 matcher i allsvenskan.